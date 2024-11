Dieta de Okinawa: Será que esta é mesmo a chave para uma vida mais longa?

A dieta de Okinawa tem o nome dos hábitos alimentares tradicionais das pessoas na ilha de Okinawa, no Japão. A dieta é tipicamente de baixa caloria e rica em carboidratos, mas as renovações modernas da dieta consistem em mais proteína e gordura. Okinawa é o lar de algumas das pessoas mais velhas do mundo. Sua longevidade é atribuída a fatores genéticos, ambientais e de estilo de vida. Os especialistas também acreditam que uma das influências mais fortes é a alimentação.

Mas o que é a dieta de Okinawa e por que ela é tão benéfica para a saúde humana? Você encontrará as respostas para essas perguntas nesta galeria. Clique e entenda.

