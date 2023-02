Moeda única e moeda comum: entenda a diferença!

Você sabe qual é a diferença entre moeda única e moeda comum? Esse tema está em alta nos últimos tempos após uma proposta de criar uma divisa comum entre Brasil e Argentina, com o objetivo de facilitar as transações comerciais entre os dois países.

Será que o real e o peso serão substituídos? Vamos ter uma nova moeda em circulação? A mudança vai chegar ao seu bolso e à sua conta digital? Tire a dúvida lendo este texto até o final e entenda melhor a diferença entre moeda única e moeda comum.

Qual a diferença entre moeda única e moeda comum?

A principal diferença entre moeda única e moeda comum é que a primeira substitui as moedas nacionais dos países participantes do acordo, enquanto a segunda é usada somente em transações específicas entre nações. Vamos entender melhor o que significam esses conceitos a seguir.

O que é moeda única?

Moeda única é aquela que é criada para ser usada por um grupo de países, substituindo suas moedas nacionais. É o que vemos na União Europeia, por exemplo, onde 20 dos 27 países-membros utilizam o euro como moeda oficial.

Nesse caso, tanto a população local quanto os turistas que visitam esses territórios realizam todas as suas transações em uma moeda única, o euro.

Para que isso funcione, é necessário que exista um Banco Central único ou instituições compartilhadas, além de estruturas econômicas e políticas semelhantes. Não é um processo simples, como você deve imaginar, e sua implementação leva tempo.

O que é moeda comum?

A moeda comum, ao contrário da moeda única, é criada exclusivamente para facilitar transações entre países. Dessa forma, ela não substitui nem afeta as moedas de cada país envolvido no acordo.

De modo geral, quando os países negociam entre si, utilizam o dólar americano como referência. No entanto, essa prática prejudica nações que têm reservas de dólares menores.

Por isso, são criadas moedas comuns para desburocratizar o comércio e simplificar as relações mercantis entre nações. De modo geral, a moeda comum não chega a ser usada pela população dos países que a criam e, atualmente, é usada na forma digital.

Entenda a proposta de moeda comum entre Brasil e Argentina

A proposta de uma moeda comum entre Brasil e Argentina foi discutida em uma reunião entre o presidente Lula e o presidente da Argentina, Alberto Fernández, em janeiro de 2023.

Durante o encontro, os mandatários conversaram sobre a possibilidade de criar uma divisa comum para transações comerciais. Dessa maneira, aumentaria o intercâmbio comercial entre Brasil e Argentina.

No contexto econômico atual, a Argentina não tem muitas reservas de dólares, o que dificulta as transações bilaterais, já que todos os valores têm como base moeda norte-americana. Por isso, surgiu a ideia de adotar a moeda comum que se chamaria “sur” (sul, em espanhol).

Se o plano for adiante, o sur será exclusivamente digital e não substituirá o real ou o peso. Dessa forma, ninguém precisa se preocupar com a substituição do dinheiro, pois o sur não será usado pela população — somente em transações comerciais entre os dois países.

Além disso, não se sabe se a proposta será considerada viável, uma vez que a Argentina tem enfrentado uma crise inflacionária e forte instabilidade na sua moeda. Se der certo, a novidade pode ajudar a estabilizar a economia argentina e favorecer o comércio internacional na América Latina, mas para isso, é necessário oferecer garantias aos credores de ambos os países.

Entendeu a diferença entre moeda única e moeda comum? Então, compartilhe este artigo para que mais pessoas tirem essa dúvida!