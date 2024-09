“Difícil assimilar”, diz Jenny sobre a gravidez de Bia Miranda

Depois de Bia Miranda anunciar que está grávida Samuel Sant’anna, conhecido como Gato Preto, Jenny Miranda desabafou sobre ser avó pela segunda vez. A mocinha já é mãe de Kaleb, de três meses, da relação com Rafael Buarque. “Difícil assimilar tudo isso”, disse para o portal LeoDias.

“O que tenho para dizer é que já cansei de tentar ajudar, e não quero mais meu nome envolvido em polêmicas. Estou em outra fase da minha vida, e como mãe e vó, novamente, está sendo difícil, para mim, assimilar tudo isso”, detalhou.

Jenny completou: “Então, o que eu posso fazer agora é só desejar que ela e o bebê tenham muita felicidade, muita saúde e sabedoria”.

Na época em que Kaleb nasceu, Bia proibiu Jenny de ver o neto. “Você nunca vai chegar perto do meu filho. Nem do teu você cuida. Ele mora com a minha vó desde que nasceu. E o jeito que você fala com ele, a internet nem sonha, mas eu tenho vídeo aqui, se quiser que eu poste”, alfinetou a influenciadora.

Bia e Jenny Miranda não convivem desde 2022, quando a menina saiu vice-campeã de A Fazenda. Recentemente, as duas voltaram a se estranhar publicamente, trocando acusações na web, sobre o relacionamento com Buarque.

“Estou apavorada”, afirma Bia Miranda

Após o término conturbado com Samuel Sant’Anna, o Gato Preto, e a revelação de que está grávida do segundo filho, Bia Miranda resolveu falar sobre a possibilidade de interromper a gestação. Através das redes sociais, a vice-campeã de A Fazenda 14 contou que vai buscar informações sobre aborto, mas assumiu que está com medo.

“Agora vou conversar com vocês um assunto meio delicado, que o clima vai ficar um pouco tenso. Como está na internet e todo mundo sabe, tô grávida de uma semana. Quando descobri, no caso ontem, no meio da emoção, quis levar para frente. Só que quando a gente para pra pensar, vem o susto, fica assustador”, disse ela.

E contou o motivo do medo: “Não estou falando de pensão, porque não dependo, mas fica assustador porque sei que vou passar uma gravidez sozinha, que vou parir sozinha”, assumiu.

Em seguida, a neta de Gretchen confirmou que não quer ter outro filho: “E eu não tenho controle porque não sei o que faço, não sei aonde vou, só sei que não quero [ter o bebê]. Não conheço nada, vou tentar ver com o pessoal que conhece e sabe mais que eu o que eu posso fazer”, contou, antes de completar:

“[Perguntam] ‘Mas, Bia, por que você estpa contando uma coisa tão íntima sua?’. Porque vocês sabem de tudo da minha vida. Então, não adianta nada eu tirar e vi aqui falar que perdi o bebê, porque uma hora a verdade vai aparecer e vocês vão saber”, afirmou.

Logo depois, ela revelou o motivo de ter tomado essa decisão: “É mais fácil eu falar que tô com medo e não quero. Eu sei que se levar adiante, vou sofrer mais pra frente, na gestação. Vou tentar ver isso o mais rápido possível, estou de uma semana, ainda é um feijãozinho bem pequeninho. Estou com muito medo, é essa parte que está me pegando, estou apavorada e não sei o que faço”, encerrou.

Confirmação da nova gravidez

Três meses após dar à luz Kaleb, filho com DJ Buarque, Bia Miranda está grávida novamente – dessa vez, de Samuel Sant’Anna, o Gato Preto. A revelação foi feita no domingo (29/9), mesmo dia em que os dois anunciaram o fim do relacionamento.

“Gente, calma. O mundo não vai acabar, não. Deu positivo. Acontece. Que bom que não dependo de homem pra nada na minha vida, graças a Deus. Então, não é o fim do mundo. Agora o jeito é ter”, escreveu a ex-Fazenda em um perfil reserva que tem no Instagram.

A influenciadora completou: “Falta de responsabilidade isso eu admito, mas não é um inferno, não, gente. Calmaaaa. Agora eu quero que venha uma menina, aí eu fecho a fábrica Hahah”, finalizou.

Antes de se pronunciar, Gato Preto já havia publicado um print de uma videochamada com Bia, onde ela mostrava um teste de gravidez marcando 1 – 2 semanas. Nos stories, ele reagiu: “Só foi eu terminar que ficou grávida. Faz favor, mano”, disse ele.

Fim da relação de Bia Miranda e Gato Preto

Horas antes, no próprio domingo (29/9), Gato Preto causou polêmica ao anunciar o término com Bia Miranda. Isso porque o influencer publicou uma foto durante a madrugada e escreveu: “Tô solteiro”. Em seguida, uma foto de uma mulher misteriosa em um motel foi postada por ele.

Ao ver seu nome envolvido na polêmica, Bia Miranda se pronunciou. Segundo ela, os dois estavam em uma festa quando ele ficou irritado e arrumou algumas brigas. O influenciador deixou o local sozinho.

“Não sei [o que motivou]. Realmente, não sei. Não entendi, ninguém entendeu. Surtou”, falou. “Minha identidade está no carro dele. Agora tenho que esperar ele parar de transar para trazer minha identidade aqui, ou pelo menos mandar um carro com a minha identidade’, disse ela.

Bia ainda aproveitou para criticar a postura do rapaz. “Você tem 31 anos. É sério que o que você acha bonito é surtar, terminar sem explicar o que aconteceu e ir pro motel tirar foto. ‘Sou o bonzão, tô comendo mulher’”, desabafou a influenciadora.

A neta de Gretchen afirmou que as pessoas falavam sobre a personalidade dele para ela, mas que enquanto estavam juntos isso nunca tinha acontecido.

“Parece que ele tem personalidades, comigo ele não era assim, por isso eu defendia. Por isso eu comecei a namorar com ele. Eu via o que as pessoas falavam e ficava com dó. E falava para ele ‘você é um menino bom’. Mas agora eu conheci essa personalidade dele”, disparou.

“Não sou santa não, mas eu realmente não tinha feito nada. Que show da Xuxa é esse? Preciso da minha identidade agora, que está lá no carro dele, agora preciso que o querido pare de transar lá para trazer minha identidade aqui. Preciso para ir embora”, soltou ela ainda.