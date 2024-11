Dilsinho sobre participação em festival de pagode: “Vai ser incrível”

A passarela do samba vai ser palco de um dos maiores eventos dedicados ao pagode no Rio de Janeiro. Com o tema Pagode Pra Sempre, a edição 2024 da Maratona da Alegria vai reunir grandes nomes do gênero na Praça da Apoteose, no próximo domingo (3/11), a partir das 11h.

Sorriso Maroto, Thiaguinho, Belo, Ludmilla, Turma do Pagode, Ferrugem, Trilogia, Dilsinho, Menos é Mais e Zeca Pagodinho vão fazer a festa com o público, prometendo mais de 12 horas de música ininterrupta.

“Alô, galerinha! Eu tô passando aqui pra convidar, convidar não, intimar a galera do Rio para a Maratona da Alegria, no dia 3 de novembro. Tem o que? Tem Belo! Vou estar lá cantando meus sucessos e, lógico, o diferencial será vocês. Eu tô junto”, festejou Belo.

Dilsinho, que acabou de lançar a turnê Diferentão, também falou sobre sua participação: “Vai ser um dia muito especial. A gente tá esperando todo mundo lá, tá? Tenho certeza de que vai ser incrível. Um beijo!”.

A Maratona da Alegria se consolida como um dos maiores festivais na Cidade Maravilhosa. “Estamos preparando uma experiência inesquecível para o nosso público, que segue fiel ao evento há treze anos”, afirma Diogo Duílio, diretor de produção do Grupo Onda, responsável pela organização do evento.

O produtor comenta que uma das características mais marcantes do festival é a plateia permanecer lotada do início ao fim, mesmo sendo um tempo longo: “Será, realmente, uma maratona de revezamento. Estamos organizando uma logística que vai permitir trocas de palco em tempo recorde. A previsão é termos música sem parar um minuto”.

Além disso, a Maratona promete impressionar pela sua logística. O festival oferece quatro opções de espaços: Frontstage da Alegria, Camarote Open Bar, e arquibancadas Par e Ímpar, todas estrategicamente distribuídas para que o público aproveite o melhor do evento.

Os ingressos estão quase esgotados, mas ainda podem ser adquiridos através do site da Ingresse.

A Maratona da Alegria é uma realização da rádio carioca FM O Dia, em parceria com o Grupo Onda e o ICAIS.

Assista a declaração de Dilsinho:

