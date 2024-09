Dinheiro de multa paga pela Starlink será transferido para a União

O ministro Alexandre de Moraes, integrante do Supremo Tribunal Federal (STF), tomou a decisão de transferir R$ 18,3 milhões que estavam bloqueados nas contas da Starlink e da plataforma X para os cofres da União. Medida foi deferida na quarta-feira (11), mas só divulgada nesta sexta-feira (13). Além disso, Moraes determinou o desbloqueio das contas da Starlink, considerando que as multas impostas à rede social X já foram quitadas.

O bloqueio inicial das contas foi realizado com o objetivo de assegurar o pagamento de multas decorrentes do não cumprimento de ordens judiciais que exigiam o bloqueio de perfis de usuários investigados na plataforma X. Essa medida visava garantir a efetividade das decisões judiciais. Tanto o X quanto a Starlink pertencem ao empresário Elon Musk.

A Starlink, empresa que oferece serviços de internet em áreas rurais e possui contratos com diversas entidades públicas, recorreu ao STF em busca da reversão do bloqueio. No entanto, o recurso apresentado pela empresa foi negado, mantendo a decisão de Moraes.

