Dinheiro do Barcelona teria pago presunto de R$ 56 mil a árbitros

Novidades sobre o “Caso Negreira” foram divulgadas nesta quarta-feira pelo jornal espanhol El Mundo. Segundo a publicação, José María Enríquez Negreira, ex-vice-presidente da Comissão de Arbitragem da Espanha, usou pagamentos realizados pelo Barcelona para comprar “presentes” aos árbitros.

Entre os “mimos” estão ingressos para jogos, cartões personalizados, sanduicheiras e até mesmo presuntos no valor de 10 mil euros (R$ 56 mil na cotação atual).

De acordo com a reportagem, os pagamentos seriam a prova de que Negreira teria comprado árbitros para favorecer o Barcelona. Além dos presentes, foi revelado notas ficais de almoços e jantares em requintados restaurantes de Madri e Barcelona, com contas ultrapassando o valor de dois mil euros (cerca de R$ 11 mil). Negreira alegou ao fisco que por muitas vezes foi ressarcido dos valores pelos árbitros.

Na última semana, o Conselho Superior de Esporte (CSD) da Espanha anunciou por meio do presidente da entidade, José Manuel Franco, a investigação do caso. Segundo o dirigente, o governo espanhol vai tomar as medidas cabíveis a fim de investigar a questão. O Barcelona é citado por corrupção empresarial pelos pagamentos suspeitos a Negreira. O motivo desse acerto de contas não foi realizado pelas partes.

Os promotores que cuidam do caso informam que o Barcelona pagou um total de 7,3 milhões de euros (pouco mais de R$ 41 milhões) a Negreira no período que corresponde de 2011 a 2018, portanto quase duas décadas, quando o clube ganhou torneios importantes. Esses valores não teriam sido aprovados pela assembleia geral.

Por sua vez, o Barcelona vê o caso como uma perseguição em sua melhor fase da temporada após justificar a prática de algo comum A direção prometeu medidas legais contra quem estiver “querendo manchar a reputação do clube”.

O Barcelona lidera com folga o Campeonato Espanhol, com 68 pontos, após 26 rodadas disputadas. O time catalão venceu de virada o clássico com o Real Madrid no final de semana, por 2 a 1, e abriu 12 pontos do rival, segundo colocado na tabela de classificação.