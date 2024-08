Dinheiro e madrasta: os bastidores da briga entre Fiuk e Fábio Jr.

A publicação de Fiuk para Fábio Jr. no Dia dos Pais segue rendendo comentários nas redes sociais. O colunista Lucas Pasin, do UOL, no entanto, alega que o abalo na relação dos dois não vem de hoje e seria motivada por dinheiro.

De acordo com o colunista, pessoas próximas alegam que a relação de Fábio e Fiuk estremeceu em meados de 2021, quando a mãe de Fiuk, Cristina Karthalian, teve um problema de saúde e sofreu para pagar as contas hospitalares.

1 de 5

Fiuk e Fabio Jr. se abraçam durante apresentação

2 de 5

Fiuk e Fabio Jr. posam juntos e sorridentes

3 de 5

Fiuk e Fabio Jr. cantam juntos

4 de 5

Fiuk e Fabio Jr. posam trocando carinhos

5 de 5

Fiuk e Fabio Jr. posam juntos e sorridentes de looks pretos

Fábio Jr. teria se recusado a ajudar a ex-esposa, o que incomodou Fiuk, que reclamou diretamente com o pai.

Fontes ainda dizem que, mesmo antes da ocasião em 2021, Fiuk e Fábio já se estranhavam por conta da esposa do cantor, Fernanda Pascucci. O colunista diz que os dois não têm uma relação amistosa.

Alfinetada de Fiuk em Fábio Parece que Fiuk e Fábio Jr. precisam de mais tempo para ser “muito mais que dois grandes amigos, pai e filho, talvez”. O ex-BBB aproveitou o Dia dos Pais para prestar uma homenagem ao cantor, mas também criticar os comportamentos dele.

Na publicação feita na tarde deste domingo (11/8), o ator diz que o pai é ausente. “Feliz Dia dos Pais pra você que mesmo ausente deixou uma marca importante na minha vida. Pai, eu nem sei explicar o tamanho da dor que é te ter tão longe”, começou Fiuk na legenda de uma sequência de fotos.

Ele ainda afirmou que sente saudades de Fábio Jr.: “É triste sentir que alguém que deveria dar amor, suporte e carinho não quer nem saber de você. A sua ausência me faz falta todos os dias”, completou.

Veja o post: