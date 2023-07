Dinheiro gasto com guerra poderia acabar com a fome, afirma Lula

Declaração foi feita durante sanção do projeto de lei do Programa de Aquisição de Alimentos

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) criticou os gastos internacionais com guerras e disse que o dinheiro poderia acabar com a fome no mundo. “O mundo gastou, desde 2022, US$ 2,224 trilhões em armas de guerra. Isso é gasto. Se pegássemos esse dinheiro para investir em alimentação, acabaríamos com a fome de 735 milhões de pessoas que estão passando fome, segundo a FAO”, afirmou o petista durante sanção nesta quinta-feira, 20, do projeto de lei do Programa de Aquisição de Alimentos (PAA). O texto determina que 30% das compras públicas sejam direcionadas à aquisição de produtos de agricultores familiares, povos indígenas, povos e comunidades tradicionais, assentados da reforma agrária, negros e mulheres. A prioridade será para os públicos que estiverem inscritos no Cadastro Único. Além do PAA, Lula também sancionou a criação do programa Cozinha Solidária. A iniciativa tem por objetivo fornecer alimentação gratuita, com foco em pessoas em situação de vulnerabilidade social. Os locais das cozinhas solidárias serão definidos a partir de parcerias da União com Estados, municípios e entidades privadas sem fins lucrativos.

*Com informações do repórter André Anelli.