Diniz desencanta, Cássio faz milagre, Cruzeiro vence Lanús e vai à final da Sul-Americana

O Cruzeiro é o primeiro finalista da Copa Sul-Americana de 2024. Após sofrer em Belo Horizonte (MG), o time mineiro foi até o estádio La Fortaleza, na Argentina, e com gol de Kaio Jorge, superou, nesta quarta-feira (30), o Lanús-ARG por 1 a 0. Apesar de ter saído vitorioso, o Lanús com Boggio, que ficou cara a cara com Cássio, mas o goleiro brasileiro operou um milagre para salvar o Cruzeiro. Nos acréscimos, a sorte ajudou o goleiro Cássio, num chute desviado e que a bola tocou em cima do travessão e saiu. Os times tinham empatado em 1 a 1 no jogo de ida no Mineirão. As melhores campanhas do time mineiro na competição tinham sido em 2004 e 2005, quando chegou às oitavas de final.

Com a vitória, o Cruzeiro quebrou uma sequência de sete jogos sem vencer na temporada e Fernando Diniz conquistou sua primeira vitória no comando do clube, em seu sétimo jogo no time mineiro. Foram duas derrotas no Brasileiro, para o Fluminense (1 a 0) e para o Athletico (3 a 0). E quatro empates diante de Libertad e Lanús, pela Sul-Americana; Vasco e Bahia pelo Brasileiro. A grande final será disputada em jogo único, no dia 23 de novembro, no Estádio General Pablo Rojas, conhecido como “La Nueva Olla”, casa do Cerro Porteño, do Paraguai. O Cruzeiro enfrenta o vencedor do duelo entre Racing-ARG e Corinthians, que jogam nesta quinta-feira (31). No jogo de ida, em São Paulo, eles empataram por 2 a 2.

