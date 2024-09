Dino cobra ações do governo contra incêndios na Amazônia e Pantanal

O ministro Flávio Dino, do Supremo Tribunal Federal (STF), deu um prazo até 10 de setembro para que a União apresente respostas sobre as medidas adotadas pelo governo federal no combate aos incêndios na Amazônia e no Pantanal. Além disso, ele agendou uma audiência para o dia 19 de setembro, convocando os Estados da Amazônia Legal e do Pantanal para discutir a implementação das ações de prevenção de incêndios. Dino está em busca de informações detalhadas sobre o número de profissionais envolvidos no combate aos incêndios, os recursos financeiros utilizados e os dados referentes ao Plano de Ação para Prevenção e Controle do Desmatamento na Amazônia Legal (PPCDAm). Também foram solicitados dados sobre a implementação do Cadastro Ambiental Rural (CAR) e sua integração com outros sistemas.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

Em uma decisão anterior, no dia 27 de agosto, o ministro havia ordenado que o governo federal mobilizasse as Forças Armadas e outros órgãos para atuar nas áreas afetadas pelas queimadas. Ele também mencionou a possibilidade de abrir crédito extraordinário para financiar as ações emergenciais necessárias. Essas determinações de Dino foram fundamentadas em decisões do STF de março, que exigiram a elaboração de um plano eficaz para a prevenção e combate aos incêndios, além de um plano de recuperação do Sistema Nacional de Prevenção e Combate aos Incêndios Florestais, conhecido como Prevfogo. A expectativa é que as medidas adotadas contribuam para a proteção das áreas florestais e a mitigação dos danos causados pelos incêndios.

Leia também

Fumaça de incêndios na Amazônia chegam ao Sul do Brasil



São Paulo suspende unidades de conservação em resposta às queimadas



DinoPublicado por Sarah Américo

*Reportagem produzida com auxílio de IA