Dinossauro inédito de 100 milhões de anos é descoberto no Maranhão

Fósseis encontrados em Davinópolis, no sudoeste do Maranhão, revelaram uma descoberta científica impressionante: uma espécie de dinossauro nunca antes vista, com cerca de 100 milhões de anos. O achado, realizado durante uma escavação em abril de 2021, já é considerado um marco na paleontologia brasileira.

Os fósseis foram identificados como pertencentes a um saurópode, um titanossauro herbívoro com pescoço longo, cabeça pequena e grande porte. Estima-se que o dinossauro de Davinópolis alcançava cerca de 18 metros de comprimento. A análise, conduzida pelo paleontólogo Elver Luiz Mayer, da Universidade Federal do Vale do São Francisco (Univasf), ainda pode trazer outras revelações importantes sobre a espécie.

Dinossauro maranhense alcançava 18 metros de altura (Imagem: Divulgação/Brado)

Avanços na pesquisa científica dos fósseis do dinossauro maranhense

Elver Mayer disse ao g1 que o estudo dos fósseis confirmou que se trata de uma espécie distinta, ainda desconhecida pela ciência.

Esses fósseis representam um dinossauro do grupo dos saurópodes. Verificamos que há parentesco com outra espécie encontrada fora do Brasil, mas os resultados científicos só devem ser finalizados no início de 2025. Elver Mayer, paleontólogo da Univasp e condutor da análise, ao g1

Os ossos foram analisados com foco em sua anatomia microscópica, buscando compreender aspectos como o metabolismo, o crescimento do animal e as condições ambientais que possibilitaram a preservação dos fósseis. “Nossas análises avançam para responder perguntas sobre o crescimento e as condições que permitiram a fossilização”, destacou Mayer.

Ossos passaram por análise minuciosa (Imagem: Divulgação/Brado)

O achado histórico do dinossauro de Davinópolis

A descoberta dos fósseis ocorreu durante a construção de uma ferrovia, em 2021, quando funcionários encontraram uma concentração impressionante de ossos.

Entre os materiais coletados, destacam-se um fêmur com mais de 1,5 metro, patas, costelas e vértebras.

“Encontramos uma densidade de fósseis em uma área muito pequena.

Não dá para afirmar que são todos do mesmo animal, mas a ausência de peças duplicadas indica essa possibilidade”, explicou Mayer.

Após serem retirados, os fósseis foram enviados para a Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará (Univesspa) e passaram por estudos detalhados.

Fósseis de titanossauros no Maranhão

Embora a descoberta de Davinópolis seja inédita pela preservação e proximidade das peças, o Maranhão já possui um histórico de fósseis de titanossauros. Na Ilha do Cajual, próxima a Alcântara, pedaços de ossos desse grupo foram encontrados na década de 1990, datando de 95 a 97 milhões de anos.

Ilustração de outra espécie de titanossauro que viveu no Brasil. O Arrudatitan maximus habitava em São Paulo (Imagem: Ariel Milani Martine/Arte/Divulgação)

“Esses fósseis da Ilha do Cajual são geralmente pequenos e isolados, enquanto os de Davinópolis apresentam melhor preservação e maior concentração”, explicou o paleontólogo Manuel Alfredo, da Universidade Federal do Maranhão.

Próximos passos

Os fósseis do dinossauro de Davinópolis serão devolvidos ao Maranhão após a conclusão das análises, com previsão para serem expostos no Centro de Pesquisa de História Natural e Arqueologia, em São Luís. A expectativa é que a descoberta contribua significativamente para a compreensão da evolução dos saurópodes no Brasil e no mundo.

