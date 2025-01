Diplo admite estar sob o efeito de LSD ao vivo na CNN

O DJ Diplo admitiu estar sob o efeito de LSD durante uma entrevista com Andy Cohen e Anderson Cooper no programa especial de Ano Novo da CNN.

“Qual foi o lugar mais convencional onde você usou LSD?”, perguntou o apresentador Andy Cohen, ao vivo.

“Agora. Tomei no helicóptero antes de vir para cá”, respondeu o músico, arrancando risadas do jornalista Anderson Cooper, e acrescentando: “Nem estou mentindo.”

O produtor musical mencionou ainda que estava em uma “trip leve” e pediu para cortar o trecho da entrevista, apesar de estar ao vivo.

Andy Cohen e Anderson Cooper ressaltaram que se trata de uma droga “ilegal” e que não recomendam “a ninguém em casa”.

Music Producer Admits He’s Tripping On LSD Live On CNN

Andy Cohen: “What’s the most conventional place that you’ve done LSD?

Diplo: “Right now. I did some on the helicopter, on the way here… I’m not even lying.” pic.twitter.com/CEI6eFHqJl

