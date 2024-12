Diplomação de Nilza da Mata celebra vitória histórica em São Sebastião do Passé (BA)

Na próxima sexta-feira, dia 13 de dezembro, às 14h30, a Câmara de Vereadores de São Sebastião do Passé (BA) será palco de um momento histórico para a cidade: a diplomação da prefeita reeleita Nilza da Mata. O evento, que ocorrerá na Praça General Raimundo Barbosa, contará com a presença das autoridades eleitas dos municípios de São Sebastião do Passé e Terra Nova (BA), em uma sessão solene conduzida pela Juíza Eleitoral da 128ª Zona.

A vitória de Nilza da Mata nas eleições de 6 de outubro de 2024 marcou um capítulo inédito na história política da cidade. Com 65% dos votos válidos, a prefeita alcançou uma liderança incontestável, superando seu principal adversário, Ângelo Santana (PT), por uma diferença expressiva de 10 mil votos. Este resultado não apenas consolidou a força de sua gestão, mas também evidenciou o amplo apoio popular ao trabalho realizado ao longo de seu primeiro mandato.

Primeira mulher a ocupar a prefeitura de São Sebastião do Passé, Nilza da Mata construiu uma trajetória de dedicação ao município, com destaque para investimentos em infraestrutura, educação e saúde. Sua reeleição reflete a confiança da população em seu compromisso com o desenvolvimento local e a melhoria contínua da qualidade de vida dos cidadãos. A diplomação, etapa final do processo eleitoral, reafirma a legitimidade do mandato e abre oficialmente as portas para mais quatro anos de gestão.