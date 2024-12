Diplomação Histórica: Magistrado Carlos Eduardo Limonge Celebra Democracia e Reforça Compromisso com a Sociedade

Na manhã desta sexta-feira (13), a democracia foi mais uma vez celebrada nas cidades de Itamaraju e Jucuruçu, com a diplomação dos prefeitos eleitos, Jorge Luis Costa Sulz de Almeida e Arivaldo de Almeida Costa (reeleito), respectivamente. A cerimônia, realizada no auditório da Câmara Municipal, também marcou a entrega dos diplomas aos vice-prefeitos, vereadores e suplentes eleitos, que assumirão seus mandatos a partir de 1º de janeiro de 2025.

Conduzindo o evento com maestria, o Juiz Eleitoral Carlos Eduardo da Silva Limonge não apenas entregou os diplomas, mas deixou uma mensagem que ecoou entre os presentes. Em tom emocionado e reflexivo, o magistrado destacou que cada diploma representa não apenas uma conquista, mas uma missão de responsabilidade com a sociedade, além da formação da mesa com o subcomandante da 43ª CIPM, Capitão Sidney Oliveira, juntamente com o Capitão Bohana, também do delegado Willian dos Santos Pereira, das presidente Joseni Alves, do Prfeito Marcelo Angênica, da presidente da câmara de Jucuruçu (Maria Aparecida), do prefeito Arivaldo de Almeida Costa, também do chefe do cartório eleitor Adenilson Lopes e do promotor de justiça em exercício.

“Essa vitória não simboliza apenas uma conquista pessoal ou familiar, mas um compromisso verdadeiro com a população”, declarou Dr. Carlos Eduardo. Com vários anos dedicados à justiça, sua trajetória traduz a solidez e o comprometimento com os valores democráticos.

A solenidade foi um marco, não apenas pela formalidade, mas pela renovação do pacto entre eleitos e eleitores. O magistrado, em suas palavras firmes e inspiradoras, lembrou a cada representante a importância de honrar a confiança depositada pelo povo.

“A diplomação é mais do que um ato formal; é o testemunho da confiança do povo e o início de um compromisso inegociável com a democracia. A verdadeira vitória da Justiça está no compromisso com a sociedade e no respeito à confiança que o povo deposita em suas escolhas.” destacou o magistrado.