D’ippolito lança “Fantasia Real”, primeira faixa do álbum inédito “Multiverso”

O cantor e compositor D’ippolito estreia 2025 com o lançamento de “Fantasia Real”, disponível em todas as plataformas digitais a partir de 31 de janeiro de 2025, via Nikita. A faixa marca o início de uma jornada especial: o resgate do álbum “Multiverso”, gravado em 2015 pela banda DOX, mas nunca lançado devido ao término do grupo em 2018.

Com uma sonoridade que mistura rock alternativo e letras intensas, “Fantasia Real” apresenta uma crítica contundente à traição dentro de um relacionamento, explorando o dilema de uma mulher casada que busca aventuras fora do casamento com alguém interessado apenas em diversão. A música propõe uma reflexão sobre escolhas, consequências e ilusões.

O projeto “Multiverso” é carregado de simbolismo para D’ippolito, que decidiu finalizar e lançar as faixas de forma sequencial após redescobrir as mixagens originais em 2024. Gravado há quase uma década, o álbum reúne performances marcantes da antiga formação da DOX: D’ippolito (vocal e guitarra), Lellei Viegas (bateria), Hugo González (guitarra solo), Fabiano Veneza (guitarra base) e Lucas Cuesta (baixo).

Lyric Video

Para acompanhar o lançamento, Dippolito produziu um lyric video feito em casa, gravado em sua sala de estar. Com um estilo intimista e autêntico, o vídeo foi iluminado com abajures e lâmpadas do local, capturando uma atmosfera orgânica que reflete a essência do projeto. “Foi algo bem improvisado, editei tudo sozinho e usei minha câmera à mão porque não encontrei o tripé,” conta o artista, destacando o tom artesanal do trabalho.

Sobre D’ippolito

D’ippolito construiu sua trajetória no cenário independente como vocalista e guitarrista da banda DOX, deixando sua marca com composições intensas e performances cativantes. Antes de sua carreira solo, ele também participou do Programa Fama, apresentado por Angélica, onde mostrou ao grande público seu talento e conquistou visibilidade nacional. Agora, revisita suas raízes com o lançamento de Multiverso, conectando passado e presente com uma roupagem moderna.