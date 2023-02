Dire Straits Legacy faz show na Bahia em maio

A banda britânica Dire Straits Legacy chega em Lauro de Freitas no dia 20 de maio, como parte de uma turnê internacional. O grupo fará uma série de shows pelo Brasil. Na Bahia, o evento vai ocorrer no Armazém Convention.

Trazendo em seu repertório canções de sucesso como “Money for Nothing”, “So Far Away”, “Sultans of Swing”, “Walk of Life”, “Romeo and Juliet” e muitas outras, a banda formada na década 70 promete agitar os baianos.

Os ingressos podem ser comprados nos balcões Pida do Salvador Shopping, Salvador Norte Shopping e Shopping Piedade, na loja do Bora Tickets, no 2º piso do Shopping da Bahia ou através do site www.boratickets.com.br .