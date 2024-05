Direita e esquerda disputam “paternidade” de obra inaugurada por Lula

São Paulo — A finalização das obras na região do Trevo de Bonsucesso, na Rodovia Presidente Dutra, em Guarulhos, na Grande São Paulo, movimentou políticos de direita e esquerda esta semana. Os dois lados querem assumir os louros da construção, que tem a promessa de melhorar a mobilidade em uma das áreas de Guarulhos que ficou conhecida por seu trânsito caótico ao longos anos.

A obra entregue neste sábado (25/5) foi construída pela Concessionária CCR RioSP e amplia a quantidade de pistas marginais da via no sentido São Paulo, entre os quilômetros 209 e 211, facilitando o acesso de quem sai de bairros populosos da região para a rodovia federal. Além disso, a concessionária também inaugurou o chamado Trevo da Jacu-Pêssego, na altura do km 213, que disponibiliza uma alternativa de retorno aos motoristas.

lula ministros guarulhos 2

Lula e ministros participam de inauguração de obra viária em trecho da BR-116 Ricardo Stuckert / Presidência da República

lula guarulhos

Presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) Ricardo Stuckert / Presidência da República

lula celulares guarulhos

Presidente Lula (PT) fala em evento em Guarulhos (SP) Ricardo Stuckert / Presidência da República

lula alckmin guarulhos

Geraldo Alckmin ao lado de Lula, em Guarulhos (SP) Ricardo Stuckert / Presidência da República

manifestantes educacao lula guarulhos

Manifestantes erguem faixa com pedidos de revogação do arcabouço fiscal Jéssica Bernardo/ Metrópoles

camiseta manifestante lula guarulhos

Camiseta de manifestante em cerimônia com a presença de Lula Jéssica Bernardo/ Metrópoles

lula alencar santana guarulhos

Presidente Lula (PT) inaugura obra viária em Guarulhos (SP) Ricardo Stuckert / Presidência da República

As duas construções fazem parte de um investimento de R$ 1,4 bilhão anunciado pela empresa para a região metropolitana de São Paulo.

Na sexta-feira (24/5), o governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) divulgou um vídeo em suas redes sociais associando a entrega das obras ao seu trabalho como ministro da Infraestrutura, durante o governo do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). Segundo Tarcísio, o projeto só foi possível por causa da renovação do contrato com a concessionária, que venceu o leilão em 2021 para administrar a via.

“Batemos esse martelo lá na Bolsa de Valores em outubro de 2021, assinamos o contrato ao lado do presidente Jair Bolsonaro, acompanhamos sua execução lá no canteiro de obras e, agora, está pronta! Pronta pra fazer a diferença e melhorar a vida de quem trafega na região. Mais uma obra entregue para São Paulo!”, afirmou ele na publicação.

O prefeito de Guarulhos, Guti (PSD), aliado de Tarcísio, também divulgou a finalização do projeto como uma vitória de seu governo e associou atrasos anteriores da obra aos governos de esquerda.

“Iniciado em 2004 pelo governo petista, o Trevo já nasceu congestionado, pois não possuía a funcionalidade necessária para resolver os problemas dos moradores. A administração à época tentou diversos consertos para os erros da obra mal calculada, mas falhou até travá-la completamente. Quando assumimos o governo, retomamos as obras e finalizamos o que dizia respeito à prefeitura. Em 2021, nossas conversas com o então ministro da Infraestrutura e atual governador Tarcísio de Freitas resultaram positivamente na antecipação da construção das marginais”, disse o prefeito em uma publicação no Instagram.

Inauguração sem Tarcísio e Guti Nenhum dos dois políticos, no entanto, esteve na cerimônia de entrega, que contou com a presença do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e dos ministros Renan Filho, Transportes, Paulo Teixeira, Desenvolvimento Agrário, e Alexandre Padilha, Relações Internacionais.

O deputado federal e pré-candidato à Prefeitura de Guarulhos Alencar Santana (PT) também participou do evento. Ao discursar, o petista disse que as obras só foram encerradas por causa do empenho das gestões de esquerda. “É [fruto do] recurso federal dos nossos governos”, afirmou o deputado, lembrando que parte da obra recebeu investimento através do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) durante o governo Dilma Rousseff (PT).

Ao subir ao palco, Lula destacou que a entrega final, antes prometida para 2025, foi adiantada para este ano.

“Esse trevo é uma demonstração de competência, primeiro do ministro Renan, segundo da própria CCR, porque esse trevo estava previsto de inaugurar no próximo ano e nós antecipamos em 9 meses a inauguração”, disse o presidente.

Apesar da disputa pela paternidade da obra, os ministros Renan Filho e Alexandre Padilha afirmaram que tanto Guti quanto Tarcísio foram convidados para o evento e negaram a existência de qualquer conflito do governo com as gestões de oposição.

“O presidente Lula convidou o governador, convidou o prefeito. Convidamos pra esse samba, você não veio, a gente vai esquecer que você não veio e vamos continuar convidando sempre”, afirmou Padilha.

“As pessoas não estão preocupadas com paternidade de obra, nem existe paternidade de obra”, disse Renan Filho. “E quem se sentir corresponsável é bom sempre estar presente”, completou o ministro.

Entenda o histórico do projeto As obras na região do Trevo de Bonsucesso tem um histórico que remonta a mais de 20 anos. Em 2004, o então prefeito petista Elói Pietá inaugurou a primeira intervenção na região, com o objetivo de melhorar o tráfego. O trânsito, no entanto, continuou intenso.

Anos mais tarde, novas fases da obra foram anunciadas, como uma alça de acesso que recebeu recursos do PAC durante a gestão Dilma Rousseff e um viaduto construído pela prefeitura de Guarulhos, já sob a gestão Guti (PSD) em 2020. Mas, uma série de atrasos e paralisações, levou o projeto a ser encerrado apenas neste sábado, com a inauguração das novas pistas marginais.

Nas duas décadas que se passaram desde que as intervenções no local começaram a cidade de Guarulhos ganhou mais de 70 mil habitantes.