Direto de “Beagá”, MC Braz chega com MC Josh e DJ Win em “Jogando a Danada”

Mais do que saber onde quer levar sua música, o mundo inteiro, MC Braz sabe muito bem de onde veio e é grato por isso. Em mais um lançamento no pique de BH, como gosta de denominar suas produções, o artista, que carrega mais de 2 milhões de ouvintes mensais, se uniu a MC Josh e DJ Win em “Jogando a Danada”. O single, segundo do álbum “Beagá” que exalta sua cidade natal, a capital mineira, chega a todos aplicativos de música nesta sexta-feira, 3 de março, com clipe no Youtube.

Composta pelos próprios artistas, “Jogando a Danada” segue o mesmo estilo de “Culpa Sua”, primeiro lançamento do projeto em parceria com Gaab. Mas, desta vez, o funk melódico ganha um pouco mais de romance em uma cadência lenta e envolvente.

“Junto ao DJ Win, um dos precursores desse gênero como produtor, estou há anos compondo Funk Melódico. Nós escutamos muitos artistas internacionais, buscando sempre novas referências, mas nesse álbum, a referência é o próprio funk de Belo Horizonte. A ideia é valorizar a nossa música e também os profissionais daqui. Todo mundo envolvido no álbum é de BH, desde o diretor dos clipes, estilista até o designer”, explica MC Braz.

Já os clipes também vão seguir o conceito do álbum, exaltando a cidade do MC: Belo Horizonte. Por isso, todos serão gravados em pontos turísticos e emblemáticos para os moradores da capital mineira, além de trazer figuras conhecidas por eles na cidade. Em “Jogando a Danada”, MC Braz decidiu apresentar o novo point turístico da cidade, o Vila Rica Pampulha. Apesar de estar ganhando notoriedade, muitas pessoas, inclusive de Belo Horizonte, ainda não conhecem o lugar: um espaço arquitetônico repleto de histórias, com características de vilas européias, sem perder o charme mineiro. Perfeito para reviver e falar sobre amor, não é mesmo? Embalado pelo local, uma verdadeira cidade cenográfica, o clipe também traz uma estética de filme, diferente de tudo que o Funk vem apresentando.

Além de “Jogando a Danada” e “Culpa Sua”, o álbum terá outros seis singles inéditos e promete nacionalizar o funk mineiro que já é um dos grandes destaques dos aplicativos de música e redes sociais, mas ainda não atingiu a mídia tradicional.