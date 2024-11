Diretor da Juazeirense, Randerson Leal traça meta no Baianão: “Nosso intuito é chegar nas finais”

Na última quinta-feira (14), Randerson Leal, diretor da Juazeirense, foi o representante da equipe do norte baiano presente no conselho técnico do Campeonato Baiano 2025. Batendo na trave com a quinta colocação no Baianão deste ano, o gestor do Cancão de Fogo afirmou que o time vai buscar a classificação para o mata-mata da competição estadual e que sonha com título inédito.

“Expectativa muito grande, porque a Juazeirense vem firme e forte mais uma vez. Batemos na trave com a quinta colocação neste ano, mas sempre fazendo campeonatos importantes chegando nas semifinais. Nosso intuito desta vez é chegar nas finais e quem sabe sagrar-se campeão baiano de forma inédita”, declarou Randerson Leal.

O diretor ressaltou a importância da reunião organizacional proposta pela Federação Bahiana de Futebol.