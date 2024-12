Diretor da OMS quase morre em bombardeio no Iémen durante missão humanitária

O diretor da Organização Mundial da Saúde (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, revelou que quase perdeu a vida em um bombardeio no aeroporto de Sanaa, no Iémen, na última quinta-feira (26). Ele divulgou um vídeo do incidente e relatou que ainda está lidando com zumbidos nos ouvidos, resultado do ataque que ocorreu enquanto se preparava para embarcar em um voo. Tedros descreveu a experiência como aterrorizante, destacando o estrondo ensurdecedor do bombardeio e mencionando que a sala de embarque ao lado foi atingida.

“Na verdade, eu não estava certo de que poderia sobreviver porque foi tão perto, a poucos metros de onde estávamos”, disse. “Uma leve mudança poderia ter resultado em um acerto direto.” Após o ataque, ele e sua equipe permaneceram no aeroporto por mais uma hora, apreensivos com a possibilidade de novos bombardeios. O diretor da OMS enfatizou a necessidade de proteger as instalações civis. “Não importa se eu estava lá ou não. Esta é uma instalação civil e deve ser protegida, de acordo com o direito internacional”, disse.

Thank you to all my friends, colleagues, and everyone who has wished me well during the ordeal in the past few days.

I’m especially grateful to the colleagues and airport staff, who were selfless as they tried to protect me.

We faced a very dangerous attack, but my @UN… pic.twitter.com/hGsA8J9XCI

— Tedros Adhanom Ghebreyesus (@DrTedros) December 28, 2024

Ele estava no Iémen em uma missão da ONU, com o objetivo de avaliar a situação humanitária e trabalhar pela libertação de funcionários da organização. A situação no país é crítica, e a presença de Tedros visa trazer atenção para as necessidades urgentes da população.

Em resposta ao ataque, Israel declarou que suas ações visavam “alvos militares” dos rebeldes houthis, que têm realizado ataques contra seu território. Os houthis, que controlam uma parte significativa do Iémen, recebem apoio do Irã, o que complica ainda mais o cenário de conflito na região.

*Reportagem produzida com auxílio de IA

Publicado por Fernando Dias