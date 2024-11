Diretor da PF pede concurso para adequar força a PEC da Segurança

O delegado Andrei Rodrigues, diretor-geral da Polícia Federal, indicou que, caso aprovada, a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) da Segurança Pública mudará pouco no dia a dia da instituição, mas apontou ser necessário reforçar o pessoal por meio de concursos públicos.

A PEC da Segurança foi apresentada na quinta-feira (31/10) em reunião do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e do ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski, no Palácio do Planalto.

O texto amplia as responsabilidades da PF e da PRF, que, se o texto for aprovado, poderão atuar ostensivamente contra crimes que ocorram em mais de um estado. “Tendo interestadualidade e autorização do ministro, isso já permitia nossa atuação. Mas agora dá status constitucional, dá maior segurança jurídica, e normatização para a medida e vejo absolutamente favorável a medida”, afirmou, nesta sexta-feira (1º/11), o diretor da PF.

“Já temos importantes demandas e sempre essa carência de efetivos. Tenho absoluta confiança na sensibilidade do governo de autorizar concursos”, seguiu Andrei Rodrigues. “É uma proposta do Ministério a Justiça, ao qual estamos subordinados. Mas no que diz respeito à nossa instituição, no que nos compete, não há nenhuma divergência interna. Não vejo nenhum problema nessa medida”.