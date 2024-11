Diretor de arbitragem da FBF confirma VAR nas semifinais do Baianão 2025: “A tecnologia veio para ficar”

Durante a reunião do conselho técnico do Campeonato Baiano 2025, na manhã desta quinta-feira (14), Jailson Macedo Freitas, diretor de arbitragem da Federação Bahiana de Futebol, revelou uma mudança no VAR do Baianão 2025.

“A tecnologia veio para ficar e está prevista para as semifinais. Já avançamos, antes tínhamos apenas na final, agora também teremos na fase semifinal”, afirmou o diretor de arbitragem.