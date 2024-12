Diretor de escola é preso por estupro de vulnerável durante Operação da Polícia Civil em Camaçari

A Operação Camaçari Segura da Polícia Civil cumpriu, nesta segunda-feira (16), um mandado de prisão contra um homem condenado a 17 anos e seis meses de prisão por estupro de vulnerável no município da região Metropolitana de Salvador. O acusado, então diretor de uma escola local, foi investigado por abusar sexualmente de uma aluna de 13 anos.

A sentença foi expedida pela 2ª Vara Criminal de Camaçari, em decorrência de um crime cometido em 2022. Após a conclusão do inquérito policial, o caso foi encaminhado à Justiça Criminal de Camaçari, que determinou a prisão do acusado. Ele foi localizado e encaminhado para uma unidade prisional, onde permanece à disposição da Justiça.

O caso foi apurado no âmbito da operação Camaçari Segura, realizada pela 18ª Delegacia Territorial de Camaçari com o apoio do Departamento Especializado de Investigação e Repressão ao Narcotráfico (DENARC), da região metropolitana de Salvador.

A operação tem como objetivo o cumprimento de mandados de prisão e a condução de investigações que resultem em Autos de Prisão em Flagrante na cidade de Camaçari, abrangendo diversos tipos de crimes, com a finalidade de promover a paz social e a sensação de Justiça.