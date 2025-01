Diretor de Rivais abandona o Globo de Ouro após perder prêmio

O diretor Luca Guadagnino expressou sua insatisfação ao ver seu filme Rivais perder o prêmio de Melhor Filme de Comédia ou Musical no Globo de Ouro, realizado na madrugada desta segunda-feira (6/1). O troféu foi concedido a Emilia Pérez, o que levou Guadagnino a deixar a cerimônia pouco depois do anúncio.

Em um vídeo publicado pelo site Deadline, Guadagnino aparece deixando o espaço onde ocorria a premiação no momento em que Emilia Pérez é escolhido como um dos melhores filmes da noite. O diretor italiano aparece indo em direção à porta enquanto os convidados ainda aplaudiam a vitória do concorrente.

Luca Guadagnino é o idealizador do documentário. “O que é o gênio? Como é que um sistema começa, seja filme ou moda? E como é que uma obsessão intensa com a constante procura de novas ideias e criação se funde com a tradição e os valores familiares? A vida de Salvatore Ferragamo, protagonista e observador do século 20, é a resposta a estas questões”, declarou o diretor

Famoso por dirigir obras como Me Chame pelo Seu Nome, Até os Ossos e Queer, Luca Guadagnino ainda aproveitou para cumprimentar alguns conhecidos enquanto deixava o local.

Veja o vídeo:

Interesting timing: Luca Guadagnino leaves the Beverly Hilton ballroom after rival film Emilia Perez is named #GoldenGlobes best picture musical or comedy over Guadagnino’s Challengers (video: @BazBam) pic.twitter.com/wl6L5r65zi

— Deadline (@DEADLINE) January 6, 2025