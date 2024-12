Diretor do Dnit diz que órgão tem responsabilidade pela queda da ponte entre Tocantins e Maranhão

O diretor-geral do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit), Fabrício Galvão, declarou que o órgão tem responsabilidade pelo desabamento da Ponte Juscelino Kubitschek de Oliveira, que resultou na morte de pelo menos 10 pessoas e deixou 7 desaparecidos. O incidente ocorreu no dia 22 de dezembro, quando parte da estrutura da ponte entre Aguiarnópolis, no Tocantins, e Estreito, no Maranhão, com 533 metros de extensão e mais de seis décadas de existência, colapsou. A passagem faz parte de um eixo rodoviário importante para a região Norte, por ser ponto de travessia das rodovias BR-226 (Belém-Brasília) e BR-230 (Transamazônica).

O colapso da ponte atingiu dez veículos, incluindo caminhões que transportavam substâncias perigosas, como ácido sulfúrico e defensivos agrícolas, que acabaram caindo no Rio Tocantins. “Eu entendo que o Dnit é o responsável pela queda dessa ponte. O Dnit precisa apurar para entender o que aconteceu”, disse Galvão ao Fantástico.

“O Dnit monitora suas mais de 6,2 mil pontes pelo Brasil. A gente avalia todas, acompanha, interdita, trabalha com todas as pontes, gerencia diariamente com nossas superintendências, e essa é a pergunta (por que a ponte caiu?) que o Dnit está investigando para buscar respostas”, disse o diretor-geral. Durante a entrevista, Fabrício Galvão não soube explicar por que a ponte não foi interditada, mesmo com as falhas já identificadas anteriormente.

Um relatório de 2020 já havia identificado 19 tipos de danos estruturais na ponte, com fissuras em 14 dos 16 pilares. A condição da ponte foi classificada como “ruim” em um documento gerencial do Dnit. Em 2024, o órgão lançou um edital para a reabilitação da estrutura, mas não recebeu propostas de empresas interessadas.

Para a reconstrução da ponte, o Dnit planeja investir entre R$ 100 milhões e R$ 150 milhões, após a demolição da estrutura que desabou. A Polícia Federal está à frente das investigações sobre o acidente. As equipes da Marinha do Brasil e do Corpo de Bombeiros conseguiram localizar a décima vítima, enquanto as buscas por sete pessoas que continuam desaparecidas foram retomadas, após uma pausa devido ao risco de novos desabamentos.

*Reportagem produzida com auxílio de IA

Publicado por Carol Santos