Diretor do Jacobina, Rafael Damasceno busca semifinal do Baianão 2025: “Sonhando mais alto”

Rafael Damasceno, diretor do Jacobina, representou a equipe do centro-norte da Bahia no conselho técnico do Campeonato Baiano 2025, na última quinta-feira (14). Conquistando o acesso à elite do futebol baiano após o vice-campeonato da segunda divisão do estadual em 2023, o Jegue disputou a Série A do Baianão em 2024 e assegurou a sexta colocação na competição. O gestor falou sobre o planejamento da equipe para o próximo ano.

“Já estamos com 80% do elenco montado e comissão técnica formada. A gente estava aguardando a definição do início da competição, para a gente fazer o planejamento de pré-temporada. Agora que sabemos, vamos nos apresentar para a competição no início de dezembro. Demos uma fortalecida comparando a preparação de 2024 com a de 2025, mantivemos uma base do elenco deste ano e a gente deu uma reforçada. Nesse ano entramos no torneio para permanecer e no ano que vem vamos buscar uma competição nacional. Vamos entrar com um pouco mais de ousadia e sonhando mais alto”, explicou o representante. Rafael Damasceno ressaltou a iniciativa da Federação Bahiana de Futebol em trabalhar no retorno da Copa Governador do Estado.

“Foi um conselho técnico excelente. Dentro do que nós esperávamos sobre a manutenção do regulamento, que segue com a fórmula mais justa, a mesma que vem acontecendo nos últimos anos. Uma novidade é a possibilidade do retorno da Copa Governador do Estado, que para mim foi uma surpresa, mas uma surpresa agradável. Fizemos um planejamento, vamos voltar a nos reunir (diretoria do Jacobina), para realizar um novo planejamento para disputar essa competição. Isso é bom, pois fortalece os clubes do interior e dá condição para que a gente possa ter um calendário mais extensivo. Parabéns para a Federação Bahiana de Futebol, ao Ricardo Lima (presidente da FBF) por essa iniciativa. A cada ano o futebol baiano só melhora, só tem coisas boas”, destacou Rafael.

O Jegue já tem definido o seu primeiro confronto pelo Baianão 2025. O Jacobina viaja até o Estádio Municipal de Porto Seguro para enfrentar o Porto Sport Club. A previsão da data para a realização da partida está entre os dias 11 ou 12 de janeiro. Futuramente, a FBF vai detalhar as informações da tabela de jogos.