Diretor-geral da OMS tem alta de hospital no Rio de Janeiro

O diretor-geral da Organização Mundial da Saúde (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, recentemente expressou sua gratidão aos profissionais de saúde do Rio de Janeiro. Este gesto de agradecimento veio após sua recuperação de um problema médico que o levou a passar a noite em um hospital na cidade. Tedros foi internado em um hospital particular na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio, após sentir-se mal na noite da última quarta-feira (20). Após uma triagem e uma série de exames, não foi constatado nenhum problema grave de saúde, e ele recebeu alta na manhã de quinta-feira.

Após receber alta, Tedros Adhanom utilizou as redes sociais para expressar seu agradecimento pelo atendimento recebido. Em uma mensagem acompanhada de uma imagem com a praia de Copacabana ao fundo, ele lamentou ter perdido o voo de volta para casa, onde havia se comprometido a buscar a filha na escola. O diretor-geral destacou a importância dos momentos cotidianos, afirmando que são nessas interações que se constroem laços e se demonstra amor. Ele também enfatizou a importância de cuidar da saúde, referindo-se a ela como a maior riqueza de uma pessoa.

Tedros estava na cidade para participar da Cúpula do G20, que reúne as 20 principais economias do mundo. Durante sua estadia, ele também participou da última agenda oficial do presidente Lula na cidade, antes do retorno do mandatário a Brasília. No encontro, Lula anunciou seu compromisso de atuar como um “soldado” da OMS e do Ministério da Saúde do Brasil, buscando mais recursos para enfrentar as doenças que afetam o planeta.

*Com informações do repórter Rodrigo Viga

