O delegado Andrei Rodrigues, diretor-geral da Polícia Federal, decidiu processar na esfera cível dez autores de ataques a ele.

Rodrigues vem sendo atacado em meio à empreitada bolsonarista de tentar fazer colar a narrativa que a PF seria manietada por Alexandre de Moraes e partidária.

Um dos possíveis alvos é o deputado Marcel Van Hatten, do Novo do Rio Grande do Sul. Van Hatten não está na primeira leva de processos, que ele ingressará na Justiça do Distrito Federal.