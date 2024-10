Diretora da Fundação Saúde do RJ é irmã do deputado Doutor Luizinho, que foi secretário de Saúde do Estado

A exoneração de Débora Teixeira, diretora de planejamento e gestão da Fundação Saúde, ocorreu nesta segunda-feira (21). Ela é irmã do deputado federal Doutor Luizinho, que foi secretário de Saúde do estado do Rio de Janeiro em dois períodos, sendo um deles durante a contratação do PCS Lab Saleme. Este laboratório está sob investigação por ter emitido laudos com falsos negativos para HIV, o que resultou na infecção de seis pessoas que receberam transplantes. Doutor Luizinho ocupou o cargo de secretário de Saúde entre 2016 e 2018 e novamente de janeiro a setembro de 2023, coincidindo com a licitação que levou à escolha do laboratório em questão. Débora, que é tenente-coronel do Corpo de Bombeiros, foi cedida à Fundação Saúde em agosto de 2021 e não tinha vínculos diretos com a área de contratos.

Além da exoneração de Débora, outros diretores da Fundação Saúde também deixaram seus cargos. Walter Vieira, sócio do laboratório investigado, é um dos principais alvos da apuração e é casado com a tia do deputado Doutor Luizinho. A Secretaria de Saúde do Rio de Janeiro considerou a situação “inadmissível”, e o Ministério da Saúde está monitorando o caso de perto. Uma auditoria foi determinada para investigar o sistema de transplantes e as possíveis irregularidades na contratação do laboratório. O Denasus será responsável pela realização dessa auditoria, enquanto a testagem de todos os doadores de órgãos no estado do Rio de Janeiro será retomada exclusivamente pelo Hemorio.

Publicado por Sarah Paula

*Reportagem produzida com auxílio de IA