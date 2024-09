Diretório do PRTB de Marçal em São Paulo é alvo de ação de despejo

Reprodução/Google Maps

1 de 1 prédio onde fica o diretório do PRTB – Foto: Reprodução/Google Maps São Paulo — O PRTB, partido que tem Pablo Marçal como candidato à Prefeitura de São Paulo, poderá ser despejado da sede de seu diretório, localizado em um bairro nobre da capital paulista.

De acordo com ação protocolada pelos proprietários do imóvel, o partido nunca pagou o aluguel, IPTU ou condomínio dos quatro conjuntos alugados em julho deste ano. Ao todo, o imóvel com cerca de 200 m² custa em média R$ 25 mil mensais.

Como o contrato foi firmado sem garantias, o pagamento deveria ser feito de forma adiantada. Assim, o PRTB estaria devendo as parcelas de julho a setembro. Somada às multas por atrasos, a dívida seria de cerca de R$ 163 mil.

Os proprietários acionaram, sem resposta, o PRTB em uma notificação extrajudicial em 22 de agosto e levaram o caso à Justiça nessa quarta-feira (4/9).

O representante legal do partido é Leonardo Alves de Araújo, conhecido como Leonardo Avalanche. No último sábado (28/8), ele foi despejado da mansão que divide com sua esposa em Goiânia por dever R$ 175 mil em aluguel.

Procurado pelo Metrópoles, Leonardo Avalanche não se pronunciou sobre nenhuma das duas ações de despejo.

Avalanche e Marçal

A associação com Leonardo Avalanche tem causado desafios a Pablo Marçal (PRTB) na disputa pela Prefeitura de São Paulo. No início de agosto, áudios divulgados pela Folha de S. Paulo mostraram o presidente do PRTB declarando manter relações com integrantes do Primeiro Comando da Capital (PCC).

Avalanche também foi visto em um voo de Tarcísio Escobar de Almeida, ex-presidente do PRTB-SP indiciado por supostamente trocar carros de luxo por cocaína para o PCC.

Após ter se distanciado do presidente do seu partido, Marçal voltou a aparecer ao lado de Leonardo Avalanche nessa quarta-feira (04/9). Durante uma agenda de campanha, o candidato defendeu que Avalanche não possui ligação com o crime organizado e é perseguido pela mídia.

