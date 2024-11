Dirigente partidário de Itamaraju é denunciado por porte ilegal de arma após confusão com mulher

O presidente do Republicanos de Itamaraju, no Extremo Sul baiano, Magno Passos dos Santos, foi acusado de porte ilegal de arma de fogo pelo Ministério Público do Estado (MP-BA). O parquet ainda o denunciou receptação qualificada e resistência à prisão.

Segundo o órgão, o caso teria ocorrido no dia 11 de julho de 2021 após denúncias de um conflito entre o suspeito e uma mulher e a mãe dela. Uma criança teria presenciado a cena.

Ainda conforme a denúncia, a arma encontrada com Magno – uma pistola calibre 380, carregada com 18 munições – teria sido tomada [por furto ou roubo] da Guarda Civil de Goiânia (GO), o que caracterizaria como crime de receptação. O caso tramita na Vara Criminal de Itamaraju.