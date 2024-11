Discussão e abandono: morte de Payne tem reviravolta após investigação

A morte de Liam Payne ganhou novos capítulos com o desdobramento da investigação policial. De acordo com o jornal argentino La Nación, ele teve uma discussão com as acompanhantes de luxo que estavam no quarto dele pouco antes da queda que motivou a morte. O artista morreu após cair do terceiro andar do hotel Casa Sur, na Argentina, em outubro.

A briga teria ocorrido porque o ex-One Direction não queria pagar o valor cobrado pelas duas mulheres. Elas teriam sido convidadas ao hotel por meio de um aplicativo chamado Gemidos. Ao fim da noite, elas teriam exigido o valor de US$ 5 mil, cerca de R$ 28 mil, e Payne teria se recusado a pagar.

Para se livrar da situação, o cantor teria ido até a recepção do hotel pedir ajuda. Um dos gerentes teria tentado entrar em contato com um amigo de Liam, para que ele enviasse o dinheiro, mas não conseguiu. O gerente então teria conversado com as duas e as convencido a deixar o espaço.

No entanto, a polícia ainda tem algumas dúvidas sobre o ocorrido. Uma das acompanhantes de luxo não teria deixado claro se elas foram realmente chamadas por Liam Payne ou por um funcionário do hotel.

Mais reviravoltas na morte de Liam Payne

Outro alvo da investigação é o amigo do cantor que não atendeu o telefone quando acionado pelo gerente. Ele também não teria atendido outras ligações feitas pelo hotel quando o artista morreu, mas seria um dos contatos de emergência do cantor na Argentina.

Em depoimento, o homem teria alegado que estava no hotel no qual Liam morreu no mesmo dia da morte. Mas a informação teria sido negada por funcionários, que afirmaram não terem visto ele no endereço.

Agora, ele foi acusado pela Justiça de suposta “violação do dever de cuidado” por não ter respondido às tentativas de contato.

Corpo de Liam Payne foi embalsamado e será levado a Londres

O corpo do cantor Liam Payne foi embalsamado e está a caminho de Londres. De acordo com o jornal argentino La Nación, o pai do artista, Geoff Payne, começou com os procedimentos para que o corpo seja transferido até a capital inglesa no começo deste mês. Payne foi embalsamado no Cemitério Britânico e o processo levou cerca de 48 horas. De acordo com a imprensa britânica, a despedida do artista deve ocorrer na Catedral de São Paulo.

Ainda segundo o La Nación, o pai de Liam Payne teria sido informado que poderia demorar de quatro a cinco dias para levar o corpo do filho de volta ao país de origem. No entanto, o processo demorou mais que o previsto devido às circunstâncias da morte.

A autópsia confirmou que o ex-vocalista do One Direction sofreu 25 ferimentos com a queda. A morte foi classificada como “duvidosa” devido à falta de informações sobre como a queda ocorreu.