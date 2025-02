Discussão sobre cargos na Mesa Diretora gera desgaste entre deputados do PV na AL-BA

No Plenário da Assembleia Legislativa da Bahia (AL-BA) reinou um certo clima de paz com a recondução de Adolfo Menezes (PSD) na presidência da Casa. Contudo, apesar da calmaria no pleno, a segunda vice-presidência foi alvo de desentendimentos entre deputados do Partido Verde (PV) e gerou desgaste dentro da bancada nesta segunda-feira (3).

Segundo informações obtidas pelo Bahia Notícias, os parlamentares da legenda tinham firmado um “acordo de cavalheiros” para que ocorresse um rodízio entre os deputados do PV no cargo. Até a sexta-feira (31), segundo uma liderança do partido, a prerrogativa para assumir o cargo era de Roberto Carlos, o que acabou não se concretizando.

Uma reunião acalorada realizada nesta segunda, antes da eleição da Mesa, teria ceifado o “cavalheirismo” entre os deputados. De acordo com uma fonte da reportagem, Marquinho Viana não teria abrido mão de deixar a segunda-presidência, realizando um “bate-chapa” interno entre os parlamentares do PV. No final, segundo essa fonte, Roberto Carlos, mesmo insatisfeito, teria retirado o nome da “disputa”.