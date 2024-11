Discussão sobre o fim da escala 6×1 alcança 67% de apoio nas redes sociais

A Proposta de Emenda Constitucional (PEC) que propõe o fim da escala de trabalho 6×1, tem sido um dos temas mais discutidos nas redes sociais recentemente. A proposta tem gerado um debate acalorado entre os usuários das principais plataformas digitais. De acordo com um estudo realizado pela Nexus Pesquisa e Inteligência de Dados, 67% das manifestações nas redes sociais foram favoráveis à extinção dessa carga horária. A pesquisa analisou 30 mil publicações entre os dias 7 e 12 de novembro, abrangendo redes como X, Facebook, Instagram, LinkedIn e TikTok.

O levantamento da Nexus destacou um aumento significativo no volume de postagens sobre o tema nas plataformas, com um crescimento impressionante de 2.120% no período analisado. No primeiro dia de análises, foram contabilizados 539 posts, enquanto no dia 12, o número saltou para 11.969 publicações. Este último dia foi marcado como o pico de discussões sobre a PEC 6×1 nas redes sociais. Nesse mesmo período, o volume de interações, incluindo curtidas, compartilhamentos e comentários, também registrou um aumento expressivo de 5.513%, passando de 267.000 interações no início do estudo para mais de 14 milhões no final.

Desse modo, a análise dos dados revelou que, além dos 67% de publicações favoráveis ao fim da jornada 6×1, 26% das postagens mantiveram-se neutras, e apenas 7% foram contrárias à proposta. Ao todo, 40% de todas as interações registradas concentraram-se no último dia analisado, evidenciando a relevância do tema nas discussões online.

*Com informações de Beatriz Manfredini

*Reportagem produzida com auxílio de IA