Disney: desempenho financeiro no fim de 2024 supera expectativas

Nesta quarta-feira (5), a Disney revelou seus resultados financeiros do quarto trimestre de 2024. A empresa do Mickey Mouse teve desempenho financeiro forte na última parte do ano passado, superando as expectativas de Wall Street.

A sequência de “Moana”, “Moana 2“, foi um dos principais impulsionadores do aumento de 5% na receita, que chegou a US$ 24,69 bilhões (R$ 143,17 bilhões, na conversão direta) e crescimento de 31% no lucro operacional.

Disney+ registrou queda de 700 mil assinantes (Imagem: Ivan Marc/Shutterstock)

O segmento de streaming, composto por Disney+ e Hulu, gerou lucro operacional de US$ 293 milhões (R$ 1,69 bilhão), com a receita de US$ 6,07 bilhões (R$ 35,2 bilhões), aumento de 9%.

Embora o Disney+ tenha perdido 700 mil assinantes globalmente, o Hulu teve bom desempenho, ganhando 1,6 milhão de novos usuários. O lucro líquido da Disney subiu 34%, atingindo US$ 2,55 bilhões (R$ 14,78 bilhões).

Após a divulgação dos resultados, durante o expediente financeiro, as ações da empresa fecharam em queda de 0,05%, cotadas a US$ 110,49 (R$ 640,74). A empresa tem valor de mercado de US$ 199,9 bilhões (R$ 1,15 bilhão).

Disney tem expectativas altas para 2025

Bob Iger , CEO da gigante do entretenimento, destacou que o trimestre foi um bom começo para o ano fiscal de 2025 e reiterou as expectativas de crescimento contínuo ;

, CEO da gigante do entretenimento, destacou que e ; A Disney também se beneficiou de receita de licenciamento de conteúdo , que cresceu 34% , impulsionada pelo sucesso de “Moana 2”, que arrecadou mais de US$ 1 bilhão (R$ 5,79 bilhões) nas bilheteiras;

, que , impulsionada pelo sucesso de “Moana 2”, que nas bilheteiras; A empresa está focada em melhorar suas plataformas de streaming, incluindo o combate ao compartilhamento de senhas para reduzir a rotatividade de assinantes.

No segmento de TV linear, a receita da Disney permaneceu estável, mas houve queda significativa nas operações internacionais devido à venda de sua participação na joint venture com a Reliance Industries na Índia. A divisão de esportes também teve bom desempenho, com a ESPN aumentando 8% em receita.

Por fim, a Disney completou a aquisição da participação da Comcast no Hulu, mas ainda está finalizando acordo com a Fubo para combinar o Hulu + Live TV com a plataforma de TV paga. A empresa também revisou como reporta seus números de streaming, integrando, agora, Hulu e ESPN+ em relatórios separados.

Com foco em aprimorar o streaming, a Disney planeja lucros altos para 2025 (Imagem: chrisdorney/Shutterstock)

