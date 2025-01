Disney+: lançamentos da semana (6 a 12 de janeiro)

Toda semana, o Olhar Digital destaca as novidades do Disney+ no Brasil. Entre os dias 6 e 12 de janeiro, o streaming traz algumas produções bastante aguardadas.

Nesta atualização, o catálogo recebe, entre outros lançamentos, a nova série Goosebumps: O Desaparecimento. Além disso, o Disney+ recebe a série de curta-metragens Disney Junior Ariel: Contos da Pequena Sereia.

Lançamentos do Disney+ de 6 a 12 de janeiro

Confira abaixo mais detalhes sobre os lançamentos da semana no Disney+, entre 6 e 12 de janeiro:

Terça-feira – 07/01

Star Wars: Skeleton Crew — Temporada 1, Episódio 7 Série (1 Temporada) | Original Lucasfilm | Ação | Aventura | Ficção Científica | Ano de Lançamento: 2024 (EUA) Estrelada por Jude Law no papel de um enigmático personagem (“Jod”) cujos verdadeiros motivos estão rodeados de mistério, Star Wars: Skeleton Crew acompanha a jornada de quatro crianças que fazem uma misteriosa descoberta em seu planeta aparentemente seguro e que, em seguida, se perdem em uma galáxia estranha e perigosa. Encontrar o caminho de casa – e deparar com aliados e inimigos inesperados – será uma aventura maior do que eles jamais imaginaram. Completam o elenco Ravi Cabot-Conyers, Ryan Kiera Armstrong, Kyriana Kratter, Robert Timothy Smith, Tunde Adebimpe, Kerry Condon e Nick Frost.



Quarta-feira – 08/01

Disney Junior Ariel: Contos da Pequena Sereia Série | Original Disney Junior | Curtas | Ano de Produção: 2024 (EUA) Disney Junior Ariel: Contos da Pequena Sereia é uma série de curtas que acompanha Ariel e seus amigos em suas fantásticas aventuras no fundo do mar.



O Rastreador — Temporada 2, Episódio 6 Série (2 Temporadas) | Policial | Drama | Ano de Produção: 2024 (EUA) Justin Hartley retorna na segunda temporada de O Rastreador como Colter Shaw, um lobo solitário confiável que, motivado pelos problemas do seu passado, usa seus instintos para encontrar os desaparecidos e coletar recompensas. Com o apoio da advogada Reenie Green (Fiona Rene), de sua gerente de negócios Velma Bruin (Abby McEnany) e do especialista em tecnologia Bobby Exley (Eric Graise), Colter não medirá esforços para realizar o trabalho.



Sexta-feira – 10/01

Goosebumps: O Desaparecimento — Temporada 1 Série (1 Temporada) | Antologia | Terror | Ano de Produção: 2024 (EUA) Goosebumps: O Desaparecimento inicia com Devin (Sam McCarthy) e Cece (Jayden Bartels), gêmeos que estão se adaptando à vida com seu pai recém-divorciado, Anthony (David Schwimmer). Quando a dupla descobre que uma grande ameaça está se aproximando, logo percebem que há segredos obscuros entre eles, desencadeando eventos que desvendam um profundo mistério. À medida que se aprofundam no desconhecido, Devin, Cece e seus amigos – Alex (Francesca Noel), CJ (Elijah M. Cooper) e Frankie (Galilea La Salvia) – se envolvem na arrepiante história de quatro adolescentes que desapareceram misteriosamente em 1994.



Sábado – 11/01

Outlander — Temporada 7, Episódio 16 (final de temporada) Filme | Romance | Drama | Fantasia | Ano de Produção: 2024 (EUA) Ao finalizar a primeira parte da sétima temporada de Outlander, Claire, Jamie e o jovem Ian deixam as colônias e chegam a sua amada terra natal: Escócia. Os perigos da guerra os obrigam a escolher entre estar ao lado daqueles que amam e lutar pela terra que transformaram em seu lar. Enquanto isso, Roger e Brianna enfrentam novos inimigos através do tempo e devem lutar contra as forças que ameaçam separar sua família. À medida que as lealdades mudam e dolorosos segredos vem à tona, o casamento de Jamie e Claire é colocado a prova como nunca. Com seu amor os unindo através dos oceanos e dos séculos, os MacKenzies e os Frasers poderão encontrar o caminho de volta um para o outro?



