Disney+: lançamentos da semana (9 a 15 de dezembro)

Toda semana, o Olhar Digital destaca as novidades do Disney+ no Brasil. Entre os dias 9 e 15 de dezembro, o streaming traz algumas produções bastante aguardadas.

Nesta atualização, o catálogo recebe, entre outros lançamentos, a minissérie Produção de Sonhos, do universo Pixar de Divertida Mente. Além disso, também chega à plataforma a minissérie Não Diga Nada.

Lançamentos do Disney+ de 9 a 15 de dezembro

Confira abaixo mais detalhes sobre os lançamentos da semana no Disney+, entre 9 e 15 de dezembro:

Segunda-feira – 09/12

Pequenas histórias com Bluey Série | Curtas | Infantil | Ano de Lançamento: 2024 (EUA) A série de curtas de um a três minutos Pequenas histórias com Bluey traz momentos divertidos e ternos protagonizados por Bluey e Bingo, que levam a interações e jogos envolventes que exploram ainda mais os personagens e o mundo de Bluey. A série é escrita por Joe Brumm, o criador de Bluey, e produzida pelo Ludo Studio.



Terça-feira – 10/12

Star Wars: Skeleton Crew — Temporada 1, Episódio 3 Série (1 Temporada) | Original Lucasfilm | Ação | Aventura | Ficção Científica | Ano de Lançamento: 2024 (EUA) Estrelada por Jude Law no papel de um enigmático personagem (“Jod”) cujos verdadeiros motivos estão rodeados de mistério, Star Wars: Skeleton Crew acompanha a jornada de quatro crianças que fazem uma misteriosa descoberta em seu planeta aparentemente seguro e que, em seguida, se perdem em uma galáxia estranha e perigosa. Encontrar o caminho de casa – e deparar com aliados e inimigos inesperados – será uma aventura maior do que eles jamais imaginaram. Completam o elenco Ravi Cabot-Conyers, Ryan Kiera Armstrong, Kyriana Kratter, Robert Timothy Smith, Tunde Adebimpe, Kerry Condon e Nick Frost.



Sugarcane Filme | Original National Geographic | Documentário | Ano de Lançamento: 2024 (EUA) Baseado em uma investigação inovadora, Sugarcane reflete uma comunidade que rompe ciclos de trauma intergeracional e encontra forças para perseverar. O primeiro documentário de longa-metragem de Julian Brave NoiseCat e Emily Kassie busca representar um tributo à resiliência do povo nativo americano e seu modo de vida.



Quarta-feira – 11/12

Produção de Sonhos Minissérie | Original Pixar | Animação | Infantil | Ano de Produção: 2024 (EUA) Ambientada entre DIVERTIDA MENTE e DIVERTIDA MENTE 2, Produção de Sonhos é uma nova minissérie sobre o estúdio que está dentro da mente Riley, onde todas as noites os sonhos se tornam realidade, a tempo e sem sair do orçamento. Riley está crescendo e quando ela precisa processar um pouco mais suas memórias, Alegria e as outras emoções as enviam para a Produção de Sonhos. Lá, a aclamada diretora Paula Persimmon (voz em inglês de Paula Pell) enfrenta um pesadelo próprio: tentar criar o próximo sonho de sucesso após ter sido colocada para trabalhar com Xeni (voz em inglês de Richard Ayoade), um presunçoso diretor de devaneios que quer entrar para o disputado ramo dos sonhos. A divertidissíma série estilo falso-documentário é roteirizada e dirigida por Mike Jones e produzida por Jaclyn Simon.



Não diga nada Minissérie | Original Star | Drama | História | Ano de Produção: 2024 (EUA) Baseada no livro best seller de Patrick Radden Keefe, a nova minisérie da FX é uma envolvente história de assassinato e memória ambientada na Irlanda do Norte durante o seu conflito. Composta por nove episódios, Não Diga Nada se estende por quatro décadas, começando com o chocante desaparecimento de Jean McConville, uma mãe solteira com dez filhos que foi sequestrada de sua casa em 1972 e nunca mais foi vista com vida. A série é estrelada por Lola Petticrew, Hazel Doupe, Anthony Boyle, Josh Finan e Maxine Peake e é uma produção de FX Productions.



O Rastreador — Temporada 2, Episódios 1 e 2 Série (2 Temporadas) | Policial | Drama | Ano de Produção: 2024 (EUA) Justin Hartley retorna na segunda temporada de O Rastreador como Colter Shaw, um lobo solitário confiável que, motivado pelos problemas do seu passado, usa seus instintos para encontrar os desaparecidos e coletar recompensas. Com o apoio da advogada Reenie Green (Fiona Rene), de sua gerente de negócios Velma Bruin (Abby McEnany) e do especialista em tecnologia Bobby Exley (Eric Graise), Colter não medirá esforços para realizar o trabalho.



Light Shop: Entre a Vida e a Morte — Temporada 1, Episódios 5 e 6 Série (1 Temporada) | Original Star | Drama | Ano de Produção: 2024 Light Shop: entre a vida e a morte acompanha seis estranhos que lidam com um evento traumático de seus passados. Enquanto vivem suas vidas cotidianas, eles começam lentamente a perceber que algo não está certo, mas não conseguem descobrir o que é. Desesperados por respostas e em busca de um caminho de volta à normalidade, os estranhos são atraídos para uma misteriosa loja de luzes no final de um beco sombrio, que contém a chave para seu passado, presente e futuro. A série é uma adaptação da história em quadrinhos digital homônima de sucesso de Kang Full.



Sexta-feira – 13/12

Invisível — Temporada 1 Série (1 Temporada) | Original Disney+ | Drama | Ano de Produção: 2024 (EUA) Inspirado no best-seller homônimo de Eloy Moreno, Invisível conta a história de Capi, um garoto de 12 anos com uma vida normal, que sofre um terrível acidente que lhe causa um grave transtorno de estresse pós-traumático. Ninguém parece ter mais informações: nem a escola, nem seus amigos, nem sua família conseguem explicar o que aconteceu. No entanto, o psicólogo que o atende está disposto a mergulhar em sua história e descobrir os motivos que o levaram a essa situação. Aos poucos, Capi começa a confiar nele e lhe conta que tem o poder da invisibilidade e que os terríveis pesadelos que o assombram todas as noites têm a ver com os monstros e o dragão que o perseguem. Mas nem todos em sua história são uma ameaça. Há alguém que quer ajudá-lo: uma professora misteriosa, recém-chegada à escola, que fará tudo o que puder para tornar visível o invisível.



Elton John: Never Too Late Filme | Documentário | Ano de Produção: 2024 (EUA) Elton John: Never Too Late acompanha Elton John refletindo sobre sua vida e os surpreendentes primeiros dias de seus 50 anos de carreira em uma íntima e emotiva jornada de conclusão de um ciclo. Enquanto se prepara para seu último show na América do Norte no Dodger Stadium, Elton nos leva de volta no tempo para contar os extraordinários altos e os devastadores baixos do início de sua carreira e como ele superou as adversidades, abuso e vício para se tornar o ícone que é hoje. O documentário contará com uma nova canção original de Elton John.



Sábado – 14/12

Outlander — Temporada 7, Episódio 12 Filme | Romance | Drama | Fantasia | Ano de Produção: 2024 (EUA) Ao finalizar a primeira parte da sétima temporada de Outlander, Claire, Jamie e o jovem Ian deixam as colônias e chegam a sua amada terra natal: Escócia. Os perigos da guerra os obrigam a escolher entre estar ao lado daqueles que amam e lutar pela terra que transformaram em seu lar. Enquanto isso, Roger e Brianna enfrentam novos inimigos através do tempo e devem lutar contra as forças que ameaçam separar sua família. À medida que as lealdades mudam e dolorosos segredos vem à tona, o casamento de Jamie e Claire é colocado a prova como nunca. Com seu amor os unindo através dos oceanos e dos séculos, os MacKenzies e os Frasers poderão encontrar o caminho de volta um para o outro?



