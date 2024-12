Disparo contra argentino que entrou sem querer em favela no Rio repercute na Argentina

Gaston Fernando Burlon, ex-secretário de Turismo de Bariloche, encontra-se em estado crítico após ser atingido por disparos no Rio de Janeiro. O incidente ocorreu enquanto ele se dirigia ao Cristo Redentor, quando o GPS o levou a uma área conhecida como Escondidinho, que é controlada pelo Comando Vermelho. Burlon estava acompanhado de sua esposa e filhos no momento do ataque, quando o veículo em que estavam foi alvo de tiros. Com 51 anos, Burlon dirigia um Volkswagen Taos e foi atingido na cabeça. A polícia local informou que ele entrou acidentalmente em uma das favelas mais perigosas da cidade, o que gerou uma onda de preocupação e repercussão na mídia argentina.

O caso chamou a atenção do secretário de Turismo da Argentina, Daniel Scioli, que solicitou ao Ministério das Relações Exteriores que acompanhe a situação, segundo a mídia argentina. Após o ataque, Burlon foi rapidamente levado ao Hospital Municipal Souza Aguiar, onde recebe atendimento médico. A gravidade de seus ferimentos levanta preocupações sobre a segurança de turistas e a crescente violência nas grandes cidades brasileiras. O episódio destaca os riscos que visitantes enfrentam em áreas de alta criminalidade.

As autoridades locais, incluindo a Polícia Militar e a Polícia Civil, estão investigando o ocorrido e intensificando o policiamento na região afetada.

