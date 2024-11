Disputa pela liderança gera crise na Assembleia de Deus no ES

A Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Carapina (IEADC), situada em Serra, Espírito Santo, atravessa uma grave crise interna que envolve disputa pela liderança e divide a comunidade local e seus membros.

O conflito central gira em torno de uma eleição interna controversa, onde o evangelista Elielton Radis de Oliveira foi declarado vencedor, assumindo a presidência da IEADC. No entanto, essa eleição é contestada pelo atual pastor-presidente, Altamir Firmino de Mattos, de 72 anos, que alega que o processo eleitoral não seguiu as normas estatutárias.

De acordo com Igor Emanuel, advogado de Altamir, a eleição não foi validada pelo cartório devido ao descumprimento do estatuto da igreja. Ainda assim, Elielton teria tomado decisões administrativas e realizado transações financeiras fora das contas oficiais da IEADC, levantando preocupações sobre a saúde financeira da instituição.

A IEADC, que coordena mais de 30 congregações, muitas com templo próprio, agora enfrenta tensões que incluem a presença de advogados, seguranças e até Polícia Militar para garantir a integridade do pastor Altamir e a segurança das atividades eclesiásticas.

Altamir, em comunicado, afirmou que não deseja prolongar sua presidência, mas que se sente responsável por garantir o cumprimento das normas da igreja. A Convenção das Assembleias de Deus no Estado do Espírito Santo e Outros (CADEESO), que organiza as congregações e deveria intervir, foi solicitada a ajudar, mas ainda não emitiu um parecer oficial.

Enquanto isso, membros da igreja relataram que Elielton se declarou presidente sem o respaldo estatutário, utilizando sua influência como sargento da Marinha para reunir apoio entre os obreiros. A comunidade e os fiéis aguardam uma resolução pacífica para que a estabilidade volte a uma das maiores congregações da região.

