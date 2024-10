Disputa pela UPB opõe PP e PSD com nomes de ex-presidentes em busca de apoio do governo para a eleição; entenda

A eleição municipal também terá um novo capítulo envolvendo alguns outros prefeitos. Isso porque a disputa pela União dos Prefeitos da Bahia (UPB) já possui postulantes. Mais uma vez o embate deve ficar entre o PP e o PSD, como em edições anteriores, já que as legendas tem se alternado no comando.

Entre os nomes com maior adesão que mostraram desejo de disputar a UPB estão o de Zé Cocá (PP), prefeito reeleito em Jequié com 91,97% dos votos, e o do prefeito eleito de Bom Jesus da Lapa, Eures Ribeiro (PSD), que ocupava uma cadeira na Assembleia Legislativa da Bahia. Ambos já foram presidentes do órgão, o que deve acirrar ainda mais a disputa.

Com cenários distintos, ambos contam com “prós e contras”. O novo prefeito de Lapa tem se colocado nos bastidores como um dos postulantes, tentando retornar após dois mandatos, que incluiu uma gestão de Zé Cocá e Quinho (PSD). Contando a seu favor, Eures tem relação direta com o governo do estado, compondo a base do governador Jerônimo Rodrigues (PT) na AL-BA. Outro trunfo é o senador Otto Alencar, presidente estadual do PSD e que também deve engrossar o coro para sua eleição.

O outro concorrente, Zé Cocá, possui algumas pendências, que incluem a relação com o governo baiano. Em 2022, durante processo de sucessão do então governador Rui Costa (PT), um rompimento com o grupo estremeceu a relação. Apesar disso, um dos seus principais aliados, o deputado estadual Hassan Iossef (PP) possui bom contato com a atual gestão, podendo reestabelecer o diálogo para a disputa. Além disso, informações de bastidores obtidas pelo Bahia Notícias apontam que o governo não causaria obstáculos para a recomposição.