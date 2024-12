Disputa por poder abala Assembleia de Deus de Santo André após morte de pastor

A Igreja Assembleia de Deus de Santo André, com 92 anos de história e 130 congregações, enfrenta uma grave crise de liderança após a morte do pastor Silas Josué, que liderou a instituição por mais de 30 anos. O pastor faleceu na última semana, vítima de complicações de um câncer.

Durante o velório, foi revelado que, cerca de um ano antes de sua morte, o pastor Silas teria alterado o estatuto da igreja para indicar seu genro, pastor Leandro, como sucessor na presidência. A mudança, no entanto, não foi comunicada aos pastores e membros da igreja. O estatuto teria sido assinado durante um culto de Santa Ceia, em um procedimento descrito pelos críticos como irregular.

Assista:

No último domingo, uma tentativa de oficializar o pastor Leandro como presidente foi marcada por tumultos. Durante o culto, foi anunciada uma votação para legitimar sua posse, mas pastores de congregações da região, que não haviam sido informados, chegaram ao local para contestar a medida. A sessão foi interrompida após desentendimentos, com cortes de microfones e até a interrupção da iluminação.

Pastores que participaram da reunião acusam a mudança de estatuto de ter sido realizada de forma fraudulenta, alegando que os membros da igreja assinaram o documento sem saber de seu conteúdo real. Em resposta, exigem a anulação do estatuto e a realização de uma assembleia para eleger a nova liderança de forma transparente.

O advogado da igreja também foi alvo de questionamentos por parte dos pastores e membros, sendo acusado de atuar em defesa da família do pastor Silas, em vez da congregação como um todo. Até o momento, nenhuma decisão oficial foi tomada, e o impasse permanece.

A próxima reunião da igreja, marcada para este domingo, deve ser decisiva para os rumos da liderança. Os membros aguardam um desfecho que possa resolver o conflito e restaurar a estabilidade em uma das mais tradicionais instituições evangélicas de Santo André.

The post Disputa por poder abala Assembleia de Deus de Santo André após morte de pastor appeared first on Fuxico Gospel.