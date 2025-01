Disque 100 registrou mais de 657 mil denúncias em 2024

A Ouvidoria Nacional dos Direitos Humanos divulgou dados preocupantes sobre o aumento das denúncias de violações de direitos humanos em 2024. O serviço Disque 100, que é gratuito e acessível para o registro e encaminhamento dessas denúncias, recebeu 657.000 queixas, representando um aumento de 22% em relação ao ano anterior. As violações registradas saltaram de 3,4 milhões em 2023 para 4,3 milhões em 2024, com destaque para casos de negligência, tortura psíquica e exposição de risco à saúde. Os grupos mais vulneráveis a essas violações são mulheres, pessoas brancas, idosos entre 70 e 74 anos, crianças e adolescentes. A maioria das ocorrências acontece dentro de casa, com São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais liderando o número de denúncias.

Pela primeira vez, as mulheres aparecem como principais suspeitas, totalizando 283.100 casos, um aumento de 28,8% em relação a 2023. Os agressores, na maioria das vezes, têm vínculo familiar com as vítimas, sendo mães, filhos e pais os mais frequentes. A Ouvidoria Nacional dos Direitos Humanos acredita que o aumento no número de denúncias reflete a confiança no serviço prestado pelo Disque 100. Este serviço continua a ser uma ferramenta crucial na luta contra as violações de direitos humanos no Brasil. A facilidade de acesso e a garantia de anonimato são fatores que incentivam as vítimas e testemunhas a denunciarem, contribuindo para a visibilidade e o combate a essas práticas abusivas.

*Com informações de Soraya Lauand