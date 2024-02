Distrito Federal ultrapassa 100 mil casos de dengue em 2024

O Distrito Federal atingiu a marca de mais de 100 mil casos de dengue e contabiliza 55 mortes desde o início de 2024. Os dados constam no boletim epidemiológico na segunda-feira, 26, e apontam alta de 1.449% em relação ao mesmo período do ano anterior, totalizando 100.558 casos. Em apenas uma semana, foram registrados quase 20 mil novos casos, com mais 82 mortes em fase de investigação. Segundo os dados, a faixa etária mais afetada pelas mortes causadas por dengue é a dos idosos de 60 a 69 anos, que contabiliza 12 óbitos. Na sequência, a faixa de 70 a 79 anos, registra 10 mortes. A maioria das vítimas fatais é do sexo masculino, representando 54% do total. A região administrativa com o maior número de mortes é Ceilândia, com 10 registros. Em relação aos casos, Ceilândia também lidera, somando 17.477 casos, seguida por Taguatinga (5.329) e Sol Nascente/Por do Sol (5.042). Brazlândia, por sua vez, apresenta a maior taxa de incidência da doença, com 3.683 casos a cada 100 mil habitantes.

Os jovens de 20 a 29 anos são o grupo com maior número de casos de dengue, representando 18% do total, com uma taxa de incidência de 3.528 casos por 100 mil habitantes. Já os idosos de 70 a 79 anos possuem a segunda maior taxa, com 3.497 casos. Por outro lado, a faixa etária com menor incidência é a de crianças de 1 a 4 anos, com 1.518 casos. Em relação à vacinação, a Secretaria de Saúde do Distrito Federal já imunizou 22,4 mil crianças contra a dengue em menos de um mês. A vacinação é destinada a crianças de 10 a 11 anos que não tiveram dengue nos últimos seis meses e não apresentam sintomas suspeitos da doença.

Publicado por Caroline Hardt

*Reportagem produzida com auxílio de IA