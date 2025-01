“Ditador não me intimidará,” diz Magno Malta sobre ordem de Moraes

Nesta segunda-feira (6), durante sua participação ao vivo na Rádio AuriVerde Brasil, o senador Magno Malta (PL-ES) respondeu ao ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), que teria vetado qualquer manifestação que pudesse ser vista como apoio aos protestos de 8 de janeiro.

“Ele [Alexandre de Moraes] mandou uma ameaça, não foi um recado. Que qualquer um que se arvorar dia 8 a fazer qualquer tipo de fala, de manifestação, vai representar uma incitação contra um golpe, e não se comemora um golpe. (…) Medo eu conheço de ouvir falar, eu nunca fui apresentado. No dia 8, ministro, eu estarei me manifestando. E eu tenho todo o direito, na finada Constituição que vocês enterraram. Não existe crime de opinião. Eu posso me expressar, ministro. Eu posso falar…” disse o senador.

Em seguida, Magno Malta fez questionamentos ao magistrado.

“A família de Clezão não pode chorar a morte dele no dia 8, ministro? A família de Daniel Silveira não pode chorar dia 8? Nós não podemos lamentar, dia 8, as prisões que foram feitas indevidamente de uma pessoa que ainda está preso numa tornozeleira, pessoas com síndrome de Down, com câncer. (…) Eu vou me manifestar sim, ministro. Eu não tenho medo dos seus arroubos”, completou o parlamentar.

Malta declarou que o Brasil se encontra numa “ditadura da toga” e mandou um recado para o ministro Alexandre de Moraes.

“O senhor chegou num ponto a ameaçar todo mundo. A mim não vai acovardar”.

