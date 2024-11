Dívida de IPTU leva Cleo Pires à Justiça, assim como seus pais

Cleo Pires está enfrentando problemas na Justiça por conta de uma dívida de IPTU, assim como a mãe Glória Pires e o pai de criação Orlando Morais. A ação foi movida pela Prefeitura de Petrópolis, na região serrana do Rio de Janeiro, e o juiz tomou uma decisão recentemente.

Segundo o colunista Daniel Nascimento, a atriz não está sendo localizada para receber a notificação do processo, pois os Correios consideraram o endereço insuficiente. Após a dificuldade para acionar Cleo Pires, o Juiz Rubens Soares Sá Viana Junior determinou, neste mês, nova citação e a penhora.

De acordo com os autos, o valor devido, referente ao ano de 2020, ultrapassa os R$ 12 mil, além de 10% de honorários advocatícios. A dívida inicial era de 5.471,20, acrescido de correção de R$ 1.471,95, multa de R$ 1.388,63 e juros de R$ 3.888,17, dando um total de R$ 12.219,95.

Glória Pires e Orlando Morais devem fortuna de IPTU

Uma dívida parecida com a da moça, adquirida por Glória Pires e Orlando Morais, foi revelada em março deste ano. O casal, que é proprietário de vários imóveis de luxo, deviam uma fortuna de IPTU. Segundo o colunista Daniel Nascimento, do O Dia, eles, inclusive, estavam sendo processados pelas dívidas do imóvel localizado em Goiânia, capital de Goiás.

De acordo com os dados presentes nos três processos movidos contra Glória Pires e Orlando Morais no Tribunal de Justiça de Goiás, o valor da dívida já ultrapassava R$ 146 mil.

O primeiro processo foi movido em março do ano passado por conta da dívida no valor de R$ 42.840,46. Os demais também são de maio de 2023, de R$ 90.872,75 e R$ 12,306,38.

Localizada na T3, no Setor Bueno, a residência foi adquirida pela global e pelo marido, o cantor Orlando Morais, há cerca de 18 anos, em 2005.

Para se ter uma ideia, o espaço conta com 5 mil m² de terreno e foi projetado pelo arquiteto Eduardo Simões, no final da década de 1970.

Em novembro do ano passado, Orlando já havia revelado que não se incomodava que a herdeira mostrasse todos os detalhes das mansões da família localizadas em Angra dos Reis, no Rio de Janeiro, e em Brasília, no DF. “É a minha casa. Construí, paguei, trabalhei. Sou rico e foda-se”, disse o músico em conversa com a Quem.

Cleo Pires abre o jogo e admite ser nepobaby

Cleo Pires abriu o jogo e admitiu ser uma nepobaby, termo usado para se referir a filhos de famosos que possuem privilégios devido aos seus pais. Em um vídeo publicado nas redes sociais, em agosto, a artista falou sobre o assunto após ser questionada por um internauta.

Em uma caixa de perguntas, uma pessoa perguntou se Cleo se considerava uma nepobaby. De cara, ela declarou: “Claro, não é questão de me considerar uma nepobaby. Eu sou filha da Glória Pires, do Fábio Jr e do Orlando Morais. Então, se tem uma nepobaby, sou eu”, disse ela.

Cleo é filha da atriz Glória Pires e do cantor Fábio Jr. Ela, no entanto, também considera o cantor e compositor Orlando Morais, marido de Glória, como pai.

Ainda respondendo aos fãs, ela afirmou não ter vergonha de ser uma nepobaby. “Não acho que a gente tem que ter vergonha de onde vem, muito pelo contrário. Tenho muito orgulho dos meus pais e de tudo o que eles me passaram e me ensinaram”, falou.

E finalizou: “E, claro, vem alguns privilégios com isso. Eu sei disso”, encerrou.

Recentemente, Sasha Meneghel, que é filha de Xuxa e Luciano Szafir, também falou sobre o assunto. Aos 25 anos e formada em moda nos Estados Unidos, ela apresentou a primeira coleção da sua marca, batizada de Mondepars, em um evento em São Paulo, em junho. “E eu quero dizer que eu sou A nepo baby, tá”, brincou ela na ocasião.