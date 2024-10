Dívida de pensão assombra acordo entre ex-jogador Dinei e o INSS

A coluna Fábia Oliveira descobriu que o ex-jogador de futebol Dinei emplacou uma recente vitória judicial. O caso, no entanto, foi afetado por outra ação bastante delicada envolvendo o atleta. Com exclusividade, contamos detalhes dessa história.

Para quem não lembra, Dinei acionou o INSS na Justiça alegando ter direito ao recebimento de um auxílio decorrente de um acidente. As lesões sofridas guardam relação com o trabalho nos campos. Após o imbróglio, um acordo foi celebrados entre as partes.

Com ele, o ex-jogador teve o direito ao benefício reconhecido pelo INSS, que se comprometeu a providenciar o pagamento de valores pendentes. A vitória, no entanto, foi seguida de um amargo sabor para Dinei. Nós vamos explicar!

No dia 1º deste mês, um ofício foi recebido na ação movida por Dinei. O documento é resultado de outro processo judicial que tramita no Tribunal de Minas Gerais. Nesta, o assunto é outro: uma dívida de pensão no nome do atleta que segue em aberto.

O ofício tem um objetivo: garantir que valores recebidos pelo ex-jogador, como o acordo junto ao INSS, sejam bloqueados de imediato. Dinei encara, agora, um pedido de penhora no valor de sua dívida de pensão. O montante é de aproximados R$ 910 mil.

Após apurados os valores que o INSS deve ao ex-jogador, a quantia final não deve chegar aos seus bolsos, sendo utilizada para quitar sua dívida com pensão.

A coluna Fábia Oliveira soube que, apesar do inesperado baque, Dinei já se movimentou para evitar o desastroso rombo financeiro. O ex-jogador apresentou uma petição no processo questionando o recebimento do ofício e alegando que o valor a ser recebido pelo INSS não é uma remuneração, mas sim uma indenização.

O caso ainda deve ganhar maiores contornos à medida que os valores pagos a Dinei pelo INSS se tornarem mais claros. A coluna Fábia Oliveira, é claro, ficará de olho nessa briga de valor quase milionário.