Dívidas e lar de sem-teto: as histórias dos carros abandonados em SP

São Paulo — A cidade de São Paulo registrou mais de 13 mil pedidos para remoção de veículos abandonados nas vias da cidade entre janeiro e 23 de outubro deste ano. Os chamados foram abertos no serviço 156 da prefeitura, canal entre a administração municipal e a população.

Na prática, é como se a capital paulista tivesse 46 pedidos para retirada de carros abandonados por dia — o equivalente a quase dois por hora.

Quando constata que um veículo está abandonado, a prefeitura adesiva o carro, informando que será removido. No ano passado inteiro, foram mais de 5 mil veículos adesivados. Neste ano, até o último dia 6 de novembro, já tinham sido mais de 9 mil.

A multa para quem abandona um veículo em via pública é de R$ 25 mil e, para retirá-lo do pátio, o proprietário tem que arcar também com os custos de remoção e estadia.

Dívidas, despejos e brigas na Justiça

Moradores da Santa Cecília, na região central, conhecem bem esse tipo de problema. Pouco mais de 100 metros separam três veículos que estão largados nas ruas Frederico Abranches e Barão de Joatinga.

Um dos carros é um Focus prateado. Segundo testemunhas, o veículo foi abandonado por um guincho na Barão de Joatinga há três semanas e, desde então, não foi mais removido do local. Também não passou despercebido por vândalos e ladrões que rondam a região. O vidro do lado do motorista foi arrebentado. Como alguém colou fita adesiva para proteger o carro, é possível que o proprietário ou responsável esteja por perto.

Já os outros dois carros que estão na Frederico Abranches, na altura do número 131, têm cada um a sua história, embora ligados a dívidas ou até a disputas que já chegaram à Justiça.

O primeiro é um Monza que foi despejado de um estacionamento na região em fevereiro por falta de pagamento das mensalidades. O carro está coberto por papelão e serve atualmente de moradia improvisada para uma pessoa em situação de rua.

Já o segundo é uma Blazer, também colocada para fora do mesmo estacionamento. O veículo seria de uma pessoa que faleceu, deixou aos cuidados de familiares, mas por falta de pagamento de mensalidades foi posto na rua. A briga se arrastaria na Justiça agora.

Segundo os dados de transparência da administração municipal, a Subprefeitura da Sé, onde estão os três carros, tiveram 437 pedidos de remoção de veículos entre 1º de janeiro e 23 de outubro deste ano.

Regiões com mais chamados

A reportagem listou as 10 subprefeituras com mais chamados. Entre elas, destacam-se quatro que ficam na zona norte da cidade, região conhecida pela proximidade com a Serra da Cantareira.

Subprefeitura – Pedidos

Pirituba-Jaraguá – 1.008 Ipiranga – 943 Vila Prudente – 738 Santana-Tucuruvi – 737 Vila Maria-Vila Guilherme – 727 Vila Mariana – 707 Butantã – 653 Freguesia-Brasilândia – 565 Santo Amaro – 562 Aricanduva-Formosa-Carrão – 547

O que diz a prefeitura

A Secretaria Municipal das Subprefeituras (SMSUB) diz que, de janeiro até o dia 6 de novembro, foram adesivados 9.163 veículos por abandono em via pública, dos quais 685 foram retirados das ruas pela gestão municipal.

No ano passado, de um total de 5.276 adesivados, 576 foram removidos pela Prefeitura de São Paulo. Em cerca de 70% dos casos, os proprietários realizam a remoção do veículo após a notificação pelos agentes, o que descaracteriza a situação de abandono.

A Secretaria Municipal de Inovação e Tecnologia (SMIT) não tem registro de protocolo aberto para a Rua Frederico Abranches, 131, ou proximidades.

Já para a Rua Barão de Joatinga, um protocolo foi aberto no dia 16 de novembro e a Subprefeitura Sé fará a vistoria para constatar a denúncia.

O que diz a SSP

Sobre os carros abandonados, a Secretaria da Segurança Pública (SSP) afirmou que a Polícia Militar (PM) realiza rondas constantes na região de Santa Cecília e atua com empenho para garantir a segurança e a tranquilidade dos moradores. “Qualquer cidadão pode acionar a PM por meio do 190 para relatar situações suspeitas ou buscar apoio na remoção de veículos abandonados em vias públicas”, disse, em nota.

Segundo a SSP, de janeiro a setembro de 2024, em comparação ao mesmo período de 2023, no 77º Distrito Policial (Santa Cecília), os roubos em geral apresentaram uma queda de 18,2% e os furtos, de 7,9%.

“Os roubos de veículos diminuíram de 8 para 5 no mesmo intervalo. Além disso, na 1ª Delegacia Seccional (Centro), 5.543 infratores foram presos ou apreendidos, e 213 armas de fogo foram retiradas das ruas – um aumento de 106 armamentos. Ao todo, 2,6 toneladas de drogas foram apreendidas, representando um aumento de 56,87% em relação ao ano passado”, diz, em nota.