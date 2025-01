Divórcio, mas com sobrenome: famosos que não abriram mão do nome do ex

Depois de passar por um divórcio, algumas pessoas mantêm o sobrenome do ex, especialmente se forem uma pessoa conhecida cujo nome faz parte de sua identidade pública. Várias atrizes, músicos e figuras públicas famosas ainda usam os sobrenomes de seus ex, mesmo que estejam divorciados há muitos anos. Alguns até se casaram novamente e se divorciaram novamente, mas mantiveram o sobrenome de seus cônjuges anteriores.

De Susan Sarandon a Demi Moore, passando por algumas brasileiras, essas celebridades decidiram manter o sobrenome do ex-marido ou até da ex-esposa mesmo depois que seus casamentos terminaram. Clique na galeria a seguir!

