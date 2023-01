Divulgada lista dos sorteados para vagas no colégio da PM; veja

A Polícia Militar da Bahia divulgou, na manhã desta sexta-feira (13), a lista com os nomes dos 3.666 alunos que foram sorteados para as vagas da Creche Nossa Senhora das Graças (CMEI) e das 16 unidades do Colégio da Polícia Militar (CPM) no estado.

O sorteio eletrônico das vagas foi realizado às 10h no auditório do Instituto Anísio Teixeira (IAT), na capital baiana, e transmitido ao vivo pela internet. Para conferir a lista dos alunos sorteados é necessário acessar www.pm.ba.gov.br/cpm2023.

Segundo a corporação, 47.047 interessados se inscreveram para o sorteio, sendo que 42.239 para as unidades do Colégio da Polícia Militar (CPM) e 4.808 para a creche da PM.

A mesa de abertura da audiência pública foi composta pelo diretor adjunto do Instituto de Ensino e Pesquisa (IEP) da PM, tenente coronel Jutamar, o defensor público Clériston Cavalcante de Macedo, o procurador do Estado da Bahia Carlos Augusto Ahringsmann, o representante da OAB Fabiano Pimentel, a representante da Secretaria Estadual de Educação (SEC) Jurema Oliveira e o tenente Alisson de Jesus, da Associação de Oficiais Força Invicta.

Após a confirmação, os pais ou responsável legal pelo candidato deverão se dirigir à unidade escolar escolhida no ato da inscrição (CPM ou creche), entre os dias 16 a 19 de janeiro de 2023, das 8h às 12h e das 13h às 17h, e, excepcionalmente, no dia 20 de janeiro, das 8h às 12h.