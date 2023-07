Por José Mion DJ baiano autor de remix usado por Rihanna se apresentará em Salvador; saiba quandoEwerthon Carvalho Santos, ou apenas DJ Klean, o baiano que assina a autoria de remix da música “Rude Boy” usado por Rihanna em sua apresentação no Super Bowl, em fevereiro deste ano, tocará em Salvador no próximo dia 12 de agosto. Ele será atração principal de mais uma edição da festa Underchic, em local ainda não divulgado, possivelmente pela aposta da produção na lotação do espaço onde vinha acontecendo, na ECO Rio Vermelho. O baiano, natural de Itarantim, no centro sul baiano, ficou famoso após ter seu remix utilizado por Rihanna na apresentação histórica, no intervalo da final da Super Bowl, a liga esportiva profissional de futebol americano dos Estados Unidos. O show do intervalo é o espaço comercial mais caro do mundo, com marcas pagando cerca de US$ 7 milhões por 30 segundos de inserção. Utilizando elementos percussivos – inclusive do funk – em uma sonoridade com grande influência de ritmos latinos, caribenhos e africanos, como o Afrobeat e o Kuduro, Klean emergiu, de surpresa, da cena underground do Soundcloud ao mainstream, aos 21 anos. Ele, que é produtor musical e DJ desde os 15, chegou na cena eletrônica com sonoridade e estilo próprios.